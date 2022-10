Gallardo, picante tras el triunfo de River y el campeonato de Boca: "No se vuelve"

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo opinó sobre el triunfo de River sobre Racing en la definición del torneo y fue contundente sobre el campeonato obtenido por Boca.

Marcelo Gallardo fue muy picante con sus dichos tras la victoria de River Plate ante Racing en el "Cilindro" por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol que significó el campeonato para Boca, que definía en su cancha ante Independiente. El "Muñeco" habló sobre las especulaciones que se hicieron en la previa de los encuentros para que el "Xeneize" o la "Academia" se queden con el título. Fiel a su estilo, el DT fue contundente y no se guardó nada.

Es que el "Millonario" le ahogó el festejo a los dirigidos por Fernando Gago con un doblete de Miguel Borja y los de Hugo Ibarra empataron con el "Rojo" y les sirvió para consagrarse. De esta manera, quedó atrás todo lo discutido en los últimos días sobre la posible actitud de los equipos para no dejar que el archirrival grite campeón. Los resultados demostraron que tanto River como Independiente dejaron todo en la cancha y siempre buscaron quedarse con el triunfo.

"En un país todo se sospecha de todo, donde todo es tan cruzado, mezquino y parece tan vacío de valores, creo que desde el fútbol a veces tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que mas allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la pasión que nos genera este deporte. Entiendo que haya hinchas enojados o frustrados, pero creo que es la manera de entender que nosotros tenemos que representar de esos valores de ganar o perder", sostuvo el "Muñeco".

Y agregó: "La dignidad del sentimiento hacia lo que somos tiene muchísimos valor y estoy contento y orgulloso. Mas allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival, siento orgullo de tener esta paz interna. Y mas allá de no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas cosas vividas. Y sobre todo cerrarlo de esta manera donde no teníamos nada en juego, pero si teníamos que resguardar nuestra dignidad, porque de lo demás no se vuelve".

El mensaje esperanzador de Quintero para los hinchas de River

El colombiano Juan Fernando Quintero dejó un mensaje esperanzador para todos los hinchas de River Plate en la previa del partido ante Racing por la Liga Profesional de Fútbol. Si bien no jugará el encuentro por las tres fechas de suspensión que sufrió por su reacción en el cruce ante Rosario Central, el atacante dijo presente en el "Cilindro". Dejando ese momento atrás, se refirió a su continuidad en la "Banda".

"Los dirigentes ya saben, yo amo a River, yo quiero mucho a River, creo que es mi lugar en el mundo y lo encontré en el fútbol. La prioridad es River y esperaremos a ver que pasa. En mi cabeza está seguir", sostuvo Juan Fernando Quintero minutos antes del comienzo del encuentro entre el "Millonario" y la "Academia" por la última fecha del campeonato en la que los de Fernando Gago tienen chances de ser campeones.