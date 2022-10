El mensaje esperanzador de Quintero para los hinchas de River: "La prioridad"

El colombiano Juan Fernando Quintero habló en la previa del duelo ante Racing y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de River Plate de cara a futuro.

El colombiano Juan Fernando Quintero dejó un mensaje esperanzador para todos los hinchas de River Plate en la previa del partido ante Racing por la Liga Profesional de Fútbol. Si bien no jugará el encuentro por las tres fechas de suspensión que sufrió por su reacción en el cruce ante Rosario Central, el atacante dijo presente en el "Cilindro". Dejando ese momento atrás, se refirió a su continuidad en la "Banda".

Es que, con el paso de los años, "Juanfer" se ganó el corazón de los fanáticos del "Millonario". Su gol a Boca Juniors en Madrid y su nivel en el campo de juego hizo que los simpatizantes no quieran que se vaya del club. En esta ocasión, dialogó con Equipo F en ESPN y no dudó en contar qué tiene en mente para lo que se viene en River sin la presencia de Marcelo Gallardo como técnico.

"Los dirigentes ya saben, yo amo a River, yo quiero mucho a River, creo que es mi lugar en el mundo y lo encontré en el fútbol. La prioridad es River y esperaremos a ver que pasa. En mi cabeza está seguir", sostuvo Juan Fernando Quintero minutos antes del comienzo del encuentro entre el "Millonario" y la "Academia" por la última fecha del campeonato en la que los de Fernando Gago tienen chances de ser campeones.

Por otro lado, el atacante se refirió a su suspensión: "Fue un momento muy particular. La verdad que no soy de reaccionar así. Quiero pedir disculpas por el acto. Respeto mucho a los árbitros, siempre ha sido así. Pienso que en ese caso también deberían dar un poco más de ejemplo en la situación que pasó, no soy sólo yo. Con el árbitro está todo bien, hubo muchas emociones en el partido. Pido disculpas y sé que no se va a repetir".

La continuidad de Nicolás De La Cruz y Juanfer Quintero

"Con De La Cruz, si Dios quiere, la semana que viene estamos firmando, estamos esperando que su agente venga a la Argentina porque estaba con algunos problemas en el exterior. Entonces estábamos esperando, por una cuestión lógica, que esté acá. Pero eso está arreglado y esto incluye que River va a comprar una parte de los derechos que están en manos de Liverpool. River tiene sólo el 30% del jugador", reveló Matías Patanian con respecto al atacante uruguayo.

Por otro lado, con respecto a Quintero, sostuvo: "Juanfer es puro corazón, es un amor entre él y el club. Llegará el momento de juntarse. Juanfer siempre ha sido muy independiente a la hora de tomar decisiones. Cuando se quiso ir en su momento porque consideraba que era momento de irse, cuando desde enero anunció en sus redes que volvía y ahora tenemos una relación muy flexible que nos va a permitir sentarnos. Sabe que cuenta con nosotros pero depende mucho de él".