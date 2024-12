Quién es Jazmín Diz, la actriz que hizo de Susana Giménez con ayuda de la IA.

Este domingo. Susana Giménez se despidió de su ciclo en Telefe con un programa que dio que hablar ya que la diva se entrevistó a ella misma gracias a los avances de la Inteligencia Artificial. Pero detrás de la proyección artificial de Susana en su icónico personaje en La Mary, la actriz Jazmín Diz fue la responsable de captar los rasgos de la diva para la creación,

En su programa, Susana Giménez recibió en su living a La Mary, el icónico personaje de la película La Mary de 1974 que fue encarnado por Jazmín Diz, actriz que se apoyó en la Inteligencia Artificial para lograr un impresionante efecto. Jazmín Diz tiene 32 años y es licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Nació en Buenos Aires y se formó con renombrados actores como Guillermo Angelelli y Eugenio Soto, destacándose por su trabajo en teatro y cine.

En cine, Jazmín participó en películas como Las Benévolas y El Cartógrafo, ambas dirigidas por Laura Yusem. También interpretó a un personaje en El país de las últimas cosas, adaptación de la novela de Paul Auster. En el presente, Jazmín sigue forjando su carrera en el teatro y está trabajando en el proyecto Der Kleine Führer, lo que la consolida como una de las figuras clave del ámbito teatral nacional. Para interpretar a Susana Giménez como La Mary, Jazmín Diz tuvo que someterse a un minucioso proceso de estudio y preparación. En primer lugar, se realizó un casting donde Jazmín fue elegida por sus características físicas y su capacidad para representar la personalidad de la diva. Luego, estudió detenidamente la gestualidad de Susana, incluyendo sus movimientos frente a las cámaras, para que la IA pudiera aplicar el filtro correctamente.

La Mary es uno de los personajes más emblemáticos de la televisión y el cine argentino. Interpretado por Susana Giménez en la película homónima de 1974, dirigida por Daniel Tinayre, este rol marcó un antes y un después en la carrera de la diva, dejando una huella imborrable en el público argentino. La historia de La Mary gira en torno a una joven e ingenua mujer que se enamora de un rudo y experimentado trabajador portuario, interpretado por Carlos Monzón. La película, de tono dramático, explora las complejidades de este amor pasional, que desafía las normas sociales y emocionales de su tiempo. La química entre Susana Giménez y Monzón, quienes se convirtieron en una de las parejas más recordadas del cine nacional, fue uno de los pilares del éxito de la película.

