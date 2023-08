Éxodo en River: Vélez busca a dos jugadores del plantel de Demichelis

Vélez Sarsfield quiere a dos jugadores del River de Martín Demichelis que saldrían del "Millonario" durante el mercado de pases.

Con el mercado de pases más activo que nunca en el fútbol argentino, Vélez Sarsfield va por dos jugadores del River de Martín Demichelis. El "Fortín" sabe que está obligado a hacer una muy buena campaña para sumar puntos y salir de los últimos puestos de la tabla general, por lo que piensa en nuevos refuerzos. La realidad encuentra a los de Liniers al borde del último puesto del descenso que ocupan Huracán y Colón de Santa Fe.

Elías Gómez y Andrés Herrera son los apuntados por Sebastián Méndez para sumar a Vélez de cara a lo que se viene. La situación es preocupante para la "V" teniendo en cuenta que acumula 27 unidades -sólo 2 más que el "Globo" y el "Sabalero". Por delante tendrán la Copa de la Liga Profesional que comenzará el fin de semana del 20 de agosto y ya piensan en un nuevo equipo.

Los laterales de la "Banda" no tuvieron un desempeño esperado desde su arribo hace poco más de un año atrás de la mano de Marcelo Gallardo, e igualmente Martín Demichelis les dio lugar. Al parecer, no tendrán continuidad en la segunda mitad del año y el DT no contará con ellos. A raíz de esto, Vélez avanzó con las negociaciones y el "Gallego" Méndez los sueña en su formación.

Por último, restará saber qué sucederá en la parte delantera. El colombiano Miguel Borja no volvió a sumar minutos desde su posteo polémico en redes sociales y buscará tener más portagonismo. Mientras que Salomón Rondón y Matías Suázrez son los otros dos nombres que deberán resolver su situación.

La inesperada frase del Tata Martino en el Inter de Messi que preocupa a todo River

Con el objetivo de reforzar el plantel del Inter Miami con nuevos compañeros para Lionel Messi, Gerardo Martino lanzó una frase que preocupó a todo el mundo River Plate. Dos importantes referentes del "Millonario" sonaron fuerte en el conjunto de la Major League Soccer y el "Tata" opinó sobre esta posibilidad que dejaría a Martín Demichelis sin dos piezas claves. Igualmente, todavía no está para nada confirmado que los futbolistas se irán de Núñez.

Los apuntados son nada más y nada menos que Franco Armani y Enzo Pérez, de los que su futuro es una verdadera incógnita en 2024. Tanto el arquero como el volante están en la mira del técnico argentino para los próximos meses y no ocultó su deseo de contar con ellos en un futuro, por lo que se ilusiona con esta chance. En la conferencia de prensa previa al cruce por los cuartos de final de la Leagues Cup contra el Charlotte FC, el DT dejó en claro lo que piensa.