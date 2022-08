El Vasco Arrubarrena habló sobre la chance de volver a Boca

Rodolfo Arruabarrena, entrenador del seleccionado de Emiratos árabes, habló sobre la actualdiad de Boca Juniors y no descartó volver a dirigir al club.

Rodolfo Arruabarrena, quien es el actual entrenador del seleccionado de Emiratos Árabes, habló este viernes 5 sobre el momento futbolístico que está viviendo Boca Juniors tras la salida de Sebastián Battaglia y se refirió a la posibilidad de volver a dirigir en la institución en un futuro cercano. Además, aconsejó cómo se deben tratar las crisis en base a su experiencia vivida en el club.

"Llegué a Boca a los 11 años. Soy hincha de Boca y todos saben lo que significa el club para mí", comenzó diciendo Arruabarrena en díalogo con el programa radial Puede pasar de DSports sobre la posibilidad de volver a dirigir al "Xeneize". Y luego, confesó: "Obviamente que si recibo algún mensaje o un llamado, te mueve. Pero tengo claro mis objetivos, por lo menos a corto y mediano plazo. Mi familia está viviendo en España, mis hijos están ahí. Si bien ya son grandes y tienen su vida, tengo dos hijos chicos que me gustaría que no tengan tantos cambios para no complicarles la vida. En ese sentido, creo que volver a Argentina, a entrenar, tendría que pasar que el más chico sea mayor de edad".

El "Vasco", que ganó dos Copa Libertadores como jugador de Boca y fue entrenador durante más de un año y medio, se refirió a las semanas convulsionadas que está viviendo el club comandado futbolísticamente por Juan Román Riquelme. "Boca está pasando un momento difícil en cuanto a un cambio de entrenador, salida y llegada de jugadores. Es Boca, se habla siempre. La gente que está ahí tiene que estar tranquila y tener bien claras las ideas. Si hay cosas que acomodar, hacerlo en forma privada y tratar de que quede ahí. Eso sería lo ideal", manifestó el exlateral izquierdo.

Además, se tomó un tiempo para hablar sobre el polémico despido de Battaglia, luego de la derrota por octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians. "No hablé con Battaglia. Él sabe perfectamente cómo es este trabajo, la exposición que lleva un entrenador. Acá muchas veces estás expuesto a eso. Creo que con el transcurrir del tiempo, él se fue adaptando a lo que necesitaba el equipo y fue mejorando. Pero después se ha tomado una decisión que a ningún entrenador le gusta, pero hay que aceptarla. Sebastián lo que tiene que hacer ahora es descansar un poco y tratar de volver al ruedo, de seguir demostrando lo bien que lo ha hecho en Boca en otro club", amplió el ex-DT de Tigre.

Para finalizar, detalló cómo se vive la experiencia de ser entrenador del club "Azul y Oro", donde logró dos títulos: "Boca es el club más importante de Argentina. Por este tipo de situaciones externas que uno sabe que tiene que convivir día a día. Cuando se habla del mundo de Boca, se habla de este tipo de situaciones, de presiones, de gente que quiere que te vaya bien y de otros que no tanto. Lo que tiene que hacer un entrenador es convivir con eso, tratar de rodearse y aislarse con los jugadores, su staff y los dirigentes y seguir para adelante. Confiar en el trabajo y su capacidad, tenes que estar tranquilo".

Arruabarrena, el fútbol en Emiratos Árabes y sus objetivos con el seleccionado

El "Vasco" estuvo cerca de llevar a la selección de Emiratos Árabes al Mundial de Qatar 2022 tras perder el repechaje frente a Australia. Sobre su trabajo allí, el DT expresó: "El objetivo era poder estar en el Mundial, que hace mucho que esté país no lo logra. El trabajo en este tiempo ha sido bueno y hay bastante recepción de los jugadores y los clubes. La idea es ir logrando los objetivos que tengamos a futuro y tratar de que esta nueva generación de jugadores pueda ir progresando. El próximo año tenemos varios torneos y esperemos poder ser protagonistas y agarrar experiencia".

Luego, comentó cuáles son sus planes para los próximos años: "Uno tiene objetivos y hoy estoy pensando en lo que es la selección de Emiratos Arabaes, en tratar de poder hacer historia con esta camada de jugadores y después tener la chance de dirigir Europa. No sé lo que va a pasar en el futuro, lo que tengo claro es que quiero seguir preparándome como entrenador, mejorar. Llevo 11 años y creo que me falta un poco más para poder retirarme. Mis objetivos están por estos lados".