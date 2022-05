El insólito comentario del Pollo Vignolo tras la eliminación de River: "Me encantaba"

El Pollo Vignolo hizo una comparación insólita vinculada con el River de Gallardo tras su eliminación de la Copa de la Liga Profesional. Qué dijo el conductor de ESPN.

El River de Marcelo Gallardo quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino a manos de Tigre. Un día después de la inesperada derrota del "Millonario" como local, Sebastián "El Pollo" Vignolo se refirió a ella cuando comenzó su programa de televisión llamado F90 en ESPN.

El conductor del canal de deportes realizó su habitual editorial y, en esta oportunidad, le tocó analizar la caída por 2-1 del equipo del "Muñeco" en el estadio "Monumental". Fiel a su estilo, recordó algo que le pasó cuando era chico y estableció una insólita comparación.

La jornada siguiente al fracaso de "La Banda" en el torneo de la Primera división del fútbol argentino, el presentador abrió ESPN F90 con "el pase" de siempre con Mariano Closs. Una vez culminado, Vignolo tomó la palabra y se despachó durante cinco minutos con su visión acerca del triunfo del conjunto de Victoria como visitante.

Entonces, "El Pollo" arrancó: "No voy a hablar de crisis en River porque no la hay, no es que es un equipo desintegrado, un equipo que no da respuestas...". "Sí voy a hablar de un equipo inestable, como dijo Gallardo", aclaró. "Voy a tomar la conferencia del técnico y decirle ´acá está el editorial, esto es lo que pienso´", insistió.

"Porque pienso lo que dijo el entrenador, menos esa parte en la que dijo que no le manejaron el partido ni que fueron superiores", admitió. Y añadió que "Tigre ganó bien, fue superior".

La extraña metáfora del Pollo Vignolo sobre la eliminación de River vs. Tigre: "Me encantaba"

En ese momento fue cuando el conductor se animó a hacer algo que llamó la atención: comparar lo que le ocurrió al "Millonario" de Gallardo con un programa que veía cuando era chico. "Yo no sé si a todos... A mí me gustaba mucho Chasman y Chirolita. ¡Me encantaba! Llegaba Chasman con su maletín, la valijita, y ahí ponía a Chirolita sobre su pierna y era el ventrílocuo", recordó.

Chasman y Chirolita, lo que veía el Pollo Vignolo de chico.

"Él hablaba y hacía la voz de Chirolita... Era espectacular. Yo esperaba, me encantaba... Nos acompañó durante gran parte de nuestra vida", profundizó "El Pollo" Vignolo. Al instante, repasó que "después falleció Chasman y, por supuesto, se fue Chirolita". "Pero a mí me encantaba, era fantástico", reiteró.

Además, el presentador aseguró que "Gallardo es el Chasman de River, es la voz, la imagen, el rostro de su equipo". Más tarde, señaló que "es raro ver a Gallardo permanentemente sentado buscando explicaciones, tomando un caramelo, hablando con (Matías) Biscay...". Y remató con la imagen del que, según él, "era un entrenador que estaba sorprendido como nunca o como pocas veces".

Qué fue Chasman y Chirolita

Se trató de una de las expresiones más curiosas de un ventrílocuo y un muñeco que fue muy popular en la Argentina durante la década de 1980. Un artista de la escena mezclaba dos personalidades en una misma voz: la posición de un señor culto y serio con la desinhibición de un niño travieso y extrovertido. Mister Chasman fue el nombre artístico de Ricardo Gamero, fallecido el 20 de mayo de 1999 a los 60 años.