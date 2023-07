El inesperado gesto de Colidio con River que enfureció a los hinchas de Boca

En horas decisivas para su futuro, Facundo Colidio tuvo un inesperado gesto con River Plate que sorprendió y enfureció a los hinchas de Boca.

En horas decisivas para su carrera como futbolista, Facundo Colidio tuvo un gesto con River Plate que enfureció a los hinchas de Boca Juniors. El futbolista surgido de las inferiores del "Xeneize" que pertenece al Inter de Italia y brilló con la camiseta de Tigre estuvo en la mira de los dos grandes, pero todo estaría encaminado para que vista la "Banda". Mientras tanto, utilizó sus redes sociales para dar un indicio de su decisión con respecto a lo que se viene.

Luego de darle un 'no' rotundo a la dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, Colidio se encargó de eliminar un registro en su cuenta de Instagram que lo vinculaba al equipo de la Ribera. Es que, tras su paso por las juveniles del elenco "Azul y Oro", las fotos con la camiseta no faltaban. Claro que, con el rumor de su llegada a Núñez, el atacante las borró una por una y los fanáticos de Boca no lo perdonaron.

La furia de los hinchas del "Xeneize" llegó a los pocos minutos y lo demostraron con distintas publicaciones en las que compartieron capturas del joven con la casaca del club. Las mismas corresponden a los momentos que vivió antes de emigrar a Italia para sumarse al Inter, donde tampoco debutó en la Primera. Ahora, tendrá la posibilidad de enfrentar al conjunto en el que se formó y con el que pasó varios años de su vida, pero con los colores del rival de toda la vida.

Luego del rechazo a la oferta de Boca que sí aceptó la institución italiana, el atacante está cada vez más cerca de River. Una charla entre algunos de los dirigentes con el representante del futbolista (Hernán Berman) sería la clave para que su pase finalmente se concrete. De la misma reunión en la que Enzo Francescoli y Matías Patanian dijeron presente, también participó Mateo Retegui, actual delantero de Tigre que pertenece al elenco "Azul y Oro".

La carrera de Facundo Colidio y sus números

Luego de hacer las inferiores en el "Xeneize", el delantero que se destacó en la Selección Sub 17 despertó la atención de algunos equipos importantes de Europa. El Inter de Italia lo adquirió, pero no llegó a debutar en la Primera de dicho club y en 2019 llegó a préstamo al Sint-Truidense de Bélgica. En enero del 2022, por la misma vía, arribó a Tigre para ser uno de los más importantes del "Matador" de Victoria. Al margen de que Mateo Retegui brilló por sus goles, Colidio fue uno de los puntos altos de los dirigidos, hasta hace poco tiempo, por Diego Martínez.

Partidos en el Sint-Truidense (Bélgica): 46

Goles en el Sint-Truidense (Bélgica): 3

Asistencias en el Sint-Truidense (Bélgica): 10

Partidos en Tigre: 72

Goles en Tigre: 11

Asistencias en Tigre: 10

Selección Sub 15: 4 goles en 6 partidos

Selección Sub 17: 2 goles en cuatro partidos

Selección Sub 20: 3 partidos jugados.