El impensado cambio de última hora de la AFA en el reglamento del fútbol argentino: "Sin efecto"

La AFA impuso un impensado cambio para la definición del Clausura: "Sin efecto"

Con todavía varias fechas por delante en la temporada del fútbol argentino, la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia impuso un nuevo cambio en el reglamento de cara a los playoffs. Si bien los cruces eliminatorios en cada categoría todavía no comenzaron, lo cierto es que la entidad ya anticipó la modificación. La misma impactó directamente en distintas categorías del Ascenso que tienen un formato similar al de Primera.

La medida abarca tanto al Nacional como también a la B Metropolitana y la C con sus respectivos reducidos como también el Promocional Amateur en la final que jugarán los ganadores de cada zona. A su vez, también incluye al fútbol femenino en sus respectivas definiciones. Claro que, en el comunicado publicado por el organismo a través de su Boletín Oficial sorpresivamente no está incluida la Liga Profesional, a la que le quedan ocho jornadas antes de los mano a mano.

El comunicado de la AFA sobre las amarillas en los torneos del fútbol argentino

SE NOTIFICA:

Por disposición del Comité Ejecutivo, resuelta en su Sesión del día de ayer y comunicada por el Director General, se informa a todos los clubes afiliados que, con carácter parcial y transitorio, se han dispuesto modificaciones al régimen disciplinario aplicable a las competiciones que ingresan a sus etapas decisorias. En consecuencia, quedan sin efecto las amonestaciones acumuladas impuestas por árbitros previas al inicio de las etapas decisorias de los siguientes torneos:

Campeonato de Primera Nacional 2025 (al finalizar Zonas A y B de la Fase de Grupos).

Campeonato de Primera División “B” 2025 (al finalizar el Torneo Clausura)

Campeonato de Primera División “C” 2025 (al finalizar Zonas A y B de la Fase de Grupos).

Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División “A” 2025 (al f inalizar Zonas A y B del Segundo Torneo).

Campeonato de Primera División “B” de Fútbol Femenino – Temporada 2025 (al finalizar Zonas A y B de la Fase de Grupos).

Campeonato de Primera División “C” de Fútbol Femenino – Temporada 2025 (al finalizar Zonas A y B de la Fase de Grupos).

Torneo Promocional Amateur 2025 (al finalizar Zonas A y B de la Fase de Grupos).

No obstante, se recuerda que los/as jugadores/as que alcancen la quinta (5ª) amonestación acumulada en el último partido de la Fase de Zonas o Clausura deberán cumplir la suspensión correspondiente en la Etapa Decisoria respectiva. Se solicita a los clubes tomar debida nota y comunicar a sus planteles esta decisión, a efectos de evitar inconvenientes en la programación de los partidos finales.

La medida no impacta en el Torneo Clausura de Primera División

De acuerdo a lo expresado por la AFA, el campeonato local de la máxima categoría no está incluido entre las diferentes categorías. Los playoffs tendrán lugar a partir del fin de semana de domingo 23 de noviembre desde octavos de final en adelante. Cabe destacar que todavía quedan ocho fechas por jugarse y clasificarán los mejores 8 de cada zona para luego eliminarse mano a mano en las canchas del mejor ubicado hasta las semifinales. El duelo decisivo se llevará a cabo en un estadio neutral a definir por la Asociación del Fútbol Argentino a mediados de diciembre.