El gol de Paredes de penal para Boca después de la mano insólita de Rivero

Video: el gol de Leandro Paredes de penal para el 1 a 0 de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico.

Después de una jugada completamente infantil, Lautaro Rivero cometió penal para Boca después de estirar el brazo y tapar un remate de Miguel Merentiel. De esta forma, Leandro Paredes anotó el 1 a 0 para el 'Xeneize' de penal sobre el final del primer tiempo y adelantó a su equipo en el Superclásico ante River Plate. El defensor central del 'Millonario' zafó de la segunda tarjeta amarilla por decisión del árbitro Darío Herrera, quien decidió no expulsarlo.

El volante de la Selección Argentina convirtió así su primer tanto ante el cuadro de Núñez, al que enfrenta por cuarta vez en esta ocasión. Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda se acomodan entre los primeros puestos de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

El insólito penal de Lautaro Rivero que derivó en el gol de Boca

El gol de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca ante River

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