El fuerte comunicado del plantel de Godoy Cruz contra Darío Herrera que encendió la polémica: "Alevoso"

El plantel Godoy Cruz de Mendoza publicó un picante comunicado contra el árbitro Darío Herrera por su desempeño en lo que fue la derrota del "Tomba" ante Banfield por la Liga Profesional.

Desde el plantel de Godoy Cruz de Mendoza emitieron un fuerte comunicado contra Darío Herrera por su arbitraje en la derrota contra Banfield por la Liga Profesional. El "Tomba" perdió 2 a 0 contra el "Taladro" en el sur y el colegiado quedó en el ojo de la tormenta, pero no sólo por su desempeño. Es que, según expresaron desde el elenco mendocino, la autoridad del encuentro también se excedió a la hora de dirigirse a los visitantes.

Además, en el escrito se refirieron a cómo las decisiones arbitrales afectaron al equipo a lo largo de los últimos meses y dieron un ultimátum. Mientras se ilusiona con entrar en la Copa Sudamericana a falta de media temporada en el fútbol argentino, el "Bodeguero" no está para nada contento con lo ocurrido en los partidos claves y los propios futbolistas dejaron muy en claro. Si bien no lo nombraron en la mencionada publicación, Herrera fue el principal apuntado y lo destrozaron.

Comunicado. Jugadores de Godoy Cruz. Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de copas sea más alevoso todo. Y lo que en otras épocas no ocurría y ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros", comenzó el comunicado.

Por otro lado, agregaron algunas de las palabras con las que Darío Herrera se dirigió a los hombres del "Tomba" durante el partido ante Banfield. "Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo: 'Pedila ahora que vas perdiendo'. 'No hables que tenés dos partidos en Primera'. 'Ahora no te voy a cobrar nada'. Todo esto acompañado de risas y soberbia. Muy grave todo".

La postura de la dirigencia de Godoy Cruz ante el comunicado de sus jugadores

Las autoridades del "Tomba" no dejaron de lado esta cuestión y también emitieron su opinión: "El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba hace pública su posición ante el comunicado emitido en el día de ayer por el Plantel Profesional de fútbol. Como institución, desde esta presidencia, siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo con el plantel, árbitros, dirigentes de AFA, otros clubes y socios, por lo que estamos convencidos de que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y las instituciones. Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas".

La insólita respuesta de una autoridad de la AFA a Godoy Cruz en Twitter

Quien rápidamente cuestionó el comunicado publicado por Godoy Cruz de Mendoza fue Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Por medio de su cuenta de Twitter, la mencionada autoridad escribió: "Existirá la posibilidad, para que los 'comunicados' sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al 'autor'. No voy a decirles que el 'que más pide se muere primero', pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!!"