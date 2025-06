Dolor en el fútbol argentino por la muerte de un jugador en pleno partido

La noticia sorprendió el fútbol chaqueño y una vez más el fútbol argentino quedó conmovido por una terrible noticia. Enzo Pittau, un futbolista de 35 años que jugaba en el partido entre Don Orione y Unión en Machagai. La situación ocurrió a los 41 del primer tiempo cuando el jugador intentaba recuperar una pelota en medio de la cancha. Allí mismo sufrió un paro cardíaco.

La situación ocurrió en el primer tiempo tras recuperar una pelota. El hecho sucedió cuando Pittau fue a buscar una pelota en mitad de cancha para recuperar el balón, pero de repente allí sufrió un paro cardíaco. La policía, en este punto, sostuvo en charla con medios chaqueños indicó en un comunicado: "Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente falleció por paro cardio respiratorio".

El caso de Pittau no es un hecho aislado en el deporte. “Después de los 30 minutos, Pittau se desplomó y ahí todo fue un caos. La tribuna entera quedó en shock”, relató un testigo al Diario Chaco. Pittau era un nombre reconocido en el fútbol local.

A lo largo de su trayectoria, Pittau jugó en la Liga Chaqueña como For Ever, Fontana, Juventud de Tirol, Central Norte, Bancarios, Villa Alvear y Resistencia Central. Además, tuvo un paso por el ascenso italiano durante una experiencia en Europa. El fútbol de Chaco llora la pérdida de uno de sus referentes. La partida de Enzo Pittau no solo deja un vacío en su equipo y en las canchas, sino también en una comunidad que lo vio crecer y brillar.