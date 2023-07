Demichelis destrozó a los suplentes que jugaron contra Barracas: "Hay que demostrar"

Martín Demichelis lanzó un palazo para los jugadores de River Plate que jugaron contra Barracas Central tras la derrota por 2 a 1 por la Liga Profesional de Fútbol.

Martín Demichelis liquidó a los suplentes de River Plate que cayeron ante Barracas Central por la fecha 22 de la Liga Profesional. El entrenador habló en conferencia de prensa una vez culminado el encuentro y fue sumamente crítico con sus futbolistas. Es que "Micho" optó por la rotación en este cotejo, ya que el "Millonario" tuvo una seguidilla complicada de partidos que seguirá con el duelo del miércoles 5 de julio ante Colón de Santa Fe en el Monumental.

Con el objetivo de seguir por la senda de la victoria, el estratega paró una formación alternativa que no funcionó como él esperaba. Para colmo, la derrota cortó con una positiva racha de River en el campeonato y ahora tendrán compromisos aún más difíciles enfrente. Ante esta situación y la caída contra el "Guapo" que lo alejó de la chance de ser campeón, Demichelis no dudó en apuntar contra sus hombres con una filosa frase que no pasó para nada desapercibida.

"Veníamos perdiendo frescura y para mí estaba clara la rotación. Quería que los que venían jugando tuvieran un acto de rebeldía y compitieran. Cuando aparecen las oportunidades hay que demostrar estar a la altura de la institución", sostuvo "Micho" minutos después del encuentro en el que los de Núñez se fueron un resultado negativo. Es que varios futbolistas que no son titulares habitualmente tuvieron su lugar, pero el equipo no rindió.

Por otro lado, el DT agregó: "De todos los partidos se saca una experiencia y un aprendizaje. La rotación era muy, pero muy necesaria. Venimos de un desgaste físico y mental grande. Había chicos que previo al partido con The Strongest estaban al límite y con riesgo de lesiones". La buena noticia es que el "Millonario" se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores y sigue como único líder de la Liga Profesional de Fútbol a poco del cierre del semestre.

La figura de la Copa Libertadores puso a River Plate por encima de todos

El goleador del Fluminense, Germán Cano, reveló el pasado viernes 30 de junio el respeto que siente por River Plate y hasta se animó a ponerlo como máximo candidato a ganar la Copa Libertadores 2023. Además, el delantero surgido de Lanús reconoció si le gustaría enfrentarlo en octavos de final de la competencia sudamericana. Cabe destacar, que se enfrentaron en la fase de grupos, los brasileños golearon en su casa y perdieron en el Monumental.

El sorteo de la segunda ronda de la Libertadores se realizará el próximo miércoles, donde se conocerán los enfrentamientos eliminatorios de los 16 equipos. El "Flu", que clasificó primero en la zona D, tuvo encuentros vibrantes ante River y en la siguiente fase podrían volver a verse las caras. Sin embargo, una de sus máximas figuras parece que no estaría contento con un eventual nuevo cruce.