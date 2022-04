D'Onofrio habló del descenso de River y lanzó un palazo contra Boca

El expresidente de River Plate lanzó un palazo para Boca Juniors refiriéndose al descenso del "Millonario".

Rodolfo D'Onofrio pasó por el ciclo Líbero VS de TyC Sports y dejó varias perlitas dedicadas a Boca Juniors. El expresidente de River Plate no se guardó nada a la hora de "gastar" al rival de toda la vida, como tampoco lo hizo al hablar de política. Igualmente, lo que más llamó la atención fue el chascarrillo para el "Xeneize" recordando el descenso del "Millonario" en 2011 y la final de la Copa Libertadores en Madrid en diciembre de 2018.

El exdirectivo, además contó detalles de cómo vivió aquel duelo disputado en el Santiago Bernabéu: "En el primer gol, de Pratto, yo estaba sentado, callado con una revolución interna pero no lo grité por respeto. Angelici no estaba. No quiso venir por cábala, porque cada vez que vimos clásicos juntos perdió. Cuando Quintero hace el suyo fue impresionante pero no lo grité. Y en el tercero me doy vuelta de espaldas al gol y pegué un grito infernal".

En la última pregunta del periodista de la señal televisiva sobre si es peor perder la categoría o una final de Copa Libertadores con el eterno rival, D'Onofrio respondió: "Cuando vos perdés la categoría, la perdés porque un montón de equipos te ganaron. Cuando vos ganas una final contra tu eterno rival se la ganaste a él. Así que cuando cuentan no se rían, porque perdimos la categoría pero no fue por Boca".

Por último, y expresando otra fuerte crítica para la dirigencia de River Plate comandada por Daniel Passarella agregó: "Fue porque todos nos ganaron, por el fracaso de los dirigentes de River. En cambio cuando te gané, te gané a vos la final". De esta manera el expresidente de la "Banda" demostró una vez más lo que piensa sobre esos dos momentos claves que marcaron la historia de la institución de Núñez.

La revelación de Rodolfo D'Onofrio sobre su futuro en la política

En la extensa entrevista a D'Onofrio, el exdirectivo habló de su pasado como presidente de River, el presente del club y su futuro en la política. Además, se refirió a los dirigentes de nuestro país desde el regreso de la democracia hasta Alberto Fernández. Por otro lado, contó lo que vivió en la final de la Copa Libertadores disputada en 2018 en Madrid ante Boca Juniors y su relación con Daniel Angelici.

"A qué argentino no le va a gustar ser presidente de la Nación. Me gustaría, creo que cualquier ciudadano argentino que se sienta que tiene alguna capacidad para poder hacer algo debe sentir que bueno sería poder ser presidente de la Nación para dar una mano y cambiar al país y para que podamos transformarlo en un país donde no exista el hambre que hay y la inflación", aseguró el expresidente del "Millonario".