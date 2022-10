Cuáles son los equipos argentinos clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2023

Cuáles son los equipos argentinos clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2023. La tabla anual 2022 y el cupo extra por la Copa Argentina.

El año del fútbol argentino ya terminó y ya están casi todos los equipos clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2023. Boca, River, Racing y San Lorenzo aseguraron sus presencias, en tanto que Independiente fue el único de los denominados grandes que no pudo ingresar a algún torneo organizado por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).

Más allá de que durante este año se disputaron la Copa de la Liga Profesional y la Liga, la tabla anual es la que hay que tener en cuenta para determinar los cupos establecidos. Con "El Xeneize" como el campeón en ambos torneos, existen otras cuestiones a considerar de cara al plano internacional del próximo año.

El conjunto dirigido por Hugo Ibarra ya se aseguró el lugar en la fase de Grupos de la próxima Libertadores, al igual que "La Academia", "El Millonario" y Argentinos Juniors, que fueron los otros tres mejores durante el año. En tanto, Huracán irá al repechaje: deberá superar dos series a ida y vuelta, con los rivales a definir en el sorteo, para instalarse en alguna de las ocho zonas de cuatro clubes cada una. En tanto, en la Sudamericana 2023 estarán Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell´s, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo. A excepción de algunos partidos postergados, el torneo ya terminó.

La tabla anual 2022 del fútbol argentino

Los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2023

1- Racing 80 puntos.

2- Boca 79.

3- River 76.

4- Argentinos Juniors 67.

5- Huracán 65 (al repechaje).

Los equipos argentinos clasificados a la Copa Sudamericana 2023

6- Gimnasia 65.

7- Defensa y Justicia 65.

8- Tigre 63.

9- Newell's 63.

10- Estudiantes 61.

11- San Lorenzo 58.

El posible cupo extra para la Libertadores 2023 desde la Copa Argentina 2022

No obstante, hay una posibilidad más para algún otro equipo para el máximo torneo internacional. Como Boca vs. Patronato y Banfield vs. Talleres de Córdoba serán las semifinales de la actual Copa Argentina, el que salga campeón irá a la Libertadores. Como "El Xeneize" ya clasificó, en el caso de que avance, el cupo extra será para el otro finalista: "El Taladro" o "La T".

El cuadro de la Copa Argentina 2022.

Los equipos argentinos que se quedaron afuera de las Copas internacionales de 2023