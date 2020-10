Comunicado oficial: Boca y River contra AFA por la televisación

El próximo 30 de octubre se dará inicio a un nuevo campeonato local en la Argentina. Luego de más de 200 días, siete meses y medio sin actividad oficial, volverá a rodar la pelota en nuestro país. Por esa razón, en el predio de Ezeiza, la Asociación del Fútbol Argentino realizó este viernes el sorteo para conocer los grupos y enfrentamientos. Pero, más allá de lograr un acuerdo entre las parte para que regrese el fútbol, los problemas se hicieron presentes con la televisación del torneo. Y los principales protagonistas, fueron Boca y River.

¿Qué ocurrió? Luego del evento, ambos clubes se expresaron en redes sociales y compartieron un mismo comunicado en relación al tema. Por primera vez, los dirigentes de las dos instituciones más importantes de Argentina se mostraron en conjunto y en desacuerdo con la decisión tomada por AFA y la Liga Profesional de Fútbol. Recordemos que Rodolfo D'Onofrio y Jorge Amor Ameal son cercanos y buscan trabajar a la par.

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", escribieron claramente molestos por la situación.

El comunicado:

Al mismo tiempo, siguiendo la primera línea, el Xeneize y el Millonario completaron: "Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no sólo ser informados del resultado final". ¿Problema en puerta?

FOX no televisará la Copa de la Liga

La bomba se dio a conocer en las últimas horas y fue tomada por las organizaciones que dirigen Claudio Tapia y Marcelo Tinelli: Fox Sports no televisará los partidos de la Liga Profesional a iniciarse el próximo 30 de octubre. Ambas instituciones rompieron el contrato porque, según lo informado por Infobae, no se reportó la fusión entre Fox Sports Latin América con ESPN.

Recordemos que ambas fueron adquiridas por el Grupo Disney y la alianza que se realizó hace tres años, durante el gobierno de Mauricio Macri, entre Fox y Turner, habría quedado sin vigencia. De esta manera, por el momento, el vínculo con Turner, es decir TNT Sports, no se revocó y sería la elegida para televisar los encuentros.

Los memes de los hinchas

Ante este comunicado en conjunto, los fanáticos de ambas instituciones se divirtieron y realizaron distintas bromas en ambas publicaciones. Hace dos años, los hinchas de los distintos clubes se cansaron de la lucha de poder entre ambos y crearon el concepto "Bover" para chicanearlos. Lejos de molestarse por el término, lo tomaron y generaron muchísimos memes. La ocasión les cayó perfecta y unidos, se mostraron muy activos en redes sociales.