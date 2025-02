Nueva Chicago vs Chacarita por la Primera Nacional: cuándo juegan, televisión y cómo ver en vivo

El estadio República de Mataderos será testigo de un clásico electrizante entre Nueva Chicago y Chacarita, dos equipos con una rica historia y una rivalidad que promete. El partido es válido por la fecha 3 de la Zona B de la Primera Nacional y cruzará a dos de los equipos más fuertes de la categoría.

El encuentro, válido por la fecha 3 de la zona B de la Primera Nacional, está programado para las 19:00 horas y será transmitido en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play. El árbitro designado para este encuentro será Ariel Penel. Si bien las formaciones oficiales se confirmarán minutos antes del partido, hay varios posibilidades de que el equipo sea:

Nueva Chicago : Daniel Monllor; Matías Molina, Tomás Oneto, David Achucarro, Diego Martínez; Esteban Obregón, Matías Fernández, Ezequiel Bustamante, José Luis Fernández; Facundo Castro y Agustín Curruhinca.

Chacarita: Federico Losas; Juan Cruz González, Tomás Oneto, Nicolás Chaves, Franco Quiroz; Matías Rodríguez, Nicolás Gómez, Hernán Fredes, Matías Pisano; Luciano Giménez y Rodrigo Salinas.

¿Dónde ver el partido Nueva Chicago vs Chacarita por Televisión?

El clásico entre Nueva Chicago y Chacarita se podrá ver en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play. Se espera un marco espectacular en el estadio República de Mataderos, con ambas hinchadas alentando a sus equipos.

