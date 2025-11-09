Boca vs. River: qué es Pelota Libre y por qué es inseguro

Boca vs. River: por qué Pelota Libre es inseguro.

El domingo 9 de noviembre del 2025, desde las 16.30 horas, se juega uno de los partidos más esperados del fútbol argentino: el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate a disputarse en La Bombonera, por la anteúltima fecha de la etapa regular. Como sucede en cada cruce entre los dos gigantes del país, miles de personas buscarán dónde ver el encuentro sin pagar una suscripción.

Uno de los sitios más buscados para ver este tipo de partidos de forma gratuita es Pelota Libre, una plataforma que ofrece transmisiones "piratas" de canales deportivos oficiales del Pack Fútbol como TNT Sports o ESPN Premium. Sin embargo, usar este tipo de páginas representa un riesgo serio, tanto desde el aspecto legal como por tu seguridad digital.

Por qué no hay que ver el Superclásico de Boca vs. River por Pelota Libre

Pelota Libre no tiene los derechos para transmitir este encuentro en La Bombonera. El encuentro será televisado en vivo en la televisión por ESPN Premium y TNT Sports, un canal pago que forma parte del paquete del fútbol argentino. Reproducir esa señal sin licencia es una infracción a la ley de propiedad intelectual, y aunque ver no sea un delito para el usuario en Argentina, sí lo es para quien lo transmite y también implica navegar por un entorno completamente fuera de regulación.

Estos sitios suelen estar llenos de:

Publicidades engañosas.

Pop-ups que redirigen a sitios peligrosos.

Falsos botones de "ver ahora" que te llevan a descargas maliciosas.

En el apuro por no perderse el partido, mucha gente cae en estas trampas y termina instalando virus, permitiendo el acceso a su cámara o micrófono, o compartiendo sin querer sus datos personales.

Por Pelota Libre ponés en riesgo tu privacidad

Pelota Libre no es una empresa legalmente establecida ni ofrece políticas claras de uso. Por eso, todo lo que hacés dentro del sitio queda expuesto:

Pueden rastrear tu IP, tu geolocalización y tu historial de navegación.

Si aceptás notificaciones, pueden enviarte contenido engañoso constantemente.

No sabés quién está detrás ni qué hacen con tus datos.

Este tipo de sitios cambian todo el tiempo.

Si buscás "Fútbol Libre Boca vs. River" o "Pelota Libre Boca vs. River" vas a encontrar decenas de enlaces distintos, y muchos de ellos son imitaciones falsas creadas para robar información. Algunas páginas se hacen pasar por Pelota Libre, pero en realidad son trampas que: