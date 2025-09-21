Boca vs. Central Córdoba por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors vs Central Córdoba por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará continuar con su proceso de recuperación cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero este domingo 21 de septiembre en La Bombonera, por la novena fecha del Grupo A en el Torneo Clausura 2025. El Xeneize atraviesa un momento de recomposición tras superar la peor racha de su historia con 12 partidos consecutivos sin victorias, y ahora acumula cinco encuentros sin derrotas bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Los santiagueños llegan tras cortar una buena racha de siete partidos invictos con la derrota ante Deportivo Riestra, pero mantienen las mismas chances matemáticas que su rival en la tabla de posiciones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Central Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Central Córdoba?

El partido entre Boca y Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 21 de septiembre de 2025, a partir de las 21:15 horas de Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por ESPN Premium para toda Argentina y el árbitro principal del partido será Yael Falcón Pérez. En tanto, el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow por ejemplo.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso en pleno proceso de recuperación tras haber atravesado el período más adverso de su historia. Miguel Ángel Russo, de la mano de Leandro Paredes en el mediocampo, logró encaminar al equipo después de una racha de 12 partidos consecutivos sin victorias, el registro más negativo en los archivos del club. Esta crisis había puesto en jaque no solo las aspiraciones en el torneo local, sino también la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.

Actualmente, Boca suma cinco encuentros sin derrotas, lo que le permitió reposicionarse tanto en el Clausura como en la tabla anual que otorga clasificaciones a las copas internacionales. El Xeneize se ubica segundo en la tabla anual con los mismos puntos que Rosario Central, aunque con un partido más disputado, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. En el Clausura acumula 13 puntos que lo posicionan cuarto en el Grupo A.

En su último partido, Boca empató 1-1 ante Rosario Central como visitante, cortando una racha de tres triunfos consecutivos. Este resultado le permitió sumar un punto importante en la tabla anual y en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores, aunque evidenció algunas falencias ofensivas que el cuerpo técnico busca corregir. El equipo apenas convirtió 10 goles en ocho fechas del Clausura, siendo Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia los máximos artilleros con dos tantos cada uno.

Por su parte, Central Córdoba llega al partido tras caer 2-0 ante Deportivo Riestra en su última presentación como local. El equipo dirigido por Omar De Felippe había mostrado un rendimiento sólido con siete partidos sin derrotas, incluyendo victorias importantes que lo habían posicionado en zona de clasificación, pero la derrota ante el Malevo cortó esa racha positiva y complicó sus aspiraciones en el torneo.

Los santiagueños suman 13 puntos, los mismos que Boca, aunque con peor diferencia de gol, ubicándose cuartos en el Grupo A del Clausura. El Ferroviario ya no tiene compromisos en copas internacionales tras quedar eliminado de la Sudamericana frente a Lanús, por lo que puede concentrar todos sus esfuerzos en el torneo local donde todavía aspira a meterse en los playoffs y luchar por el título.

El encuentro marca un cruce entre dos equipos que necesitan los tres puntos por motivos diferentes, pero que comparten la misma urgencia por sumar. El historial reciente favorece al conjunto de la Ribera, que venció 3-0 como visitante en el último enfrentamiento entre ambos durante el Torneo Apertura, demostrando una superioridad que buscará ratificar en La Bombonera ante su público.

Formaciones probables de Boca Juniors y Central Córdoba

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

Russo recuperará una pieza fundamental para este encuentro con el regreso de Agustín Marchesín al arco tras superar una lesión muscular. Reemplazará a Leandro Brey, quien ocupó su lugar en el empate ante Rosario Central y tuvo una actuación correcta, pero la jerarquía del ex guardameta de la Selección Argentina es indiscutible para el entrenador.

El gran cambio en el equipo titular será en el ataque, donde Milton Giménez ingresará por Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufre una lesión crónica que lo marginará del encuentro, según confirmaron desde el cuerpo técnico. Russo mantendría la misma base defensiva con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que en el mediocampo se confirman Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes. Carlos Palacios conservaría su lugar en el ataque pese a las críticas por su rendimiento reciente.

Por el lado del Central Córdoba, Omar De Felippe apostará por mantener la base del equipo que venía mostrando un buen rendimiento antes de la derrota ante Riestra. Alan Aguerre será el encargado de custodiar el arco santiagueño, protegido por una línea defensiva compuesta por Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Brian Cufré, que deberá enfrentar el desafío de contener a una delantera de Boca que busca recuperar el funcionamiento colectivo.

En el mediocampo, el Ferroviario apostará por la experiencia de Matías Perelló, Matías Vera y José Florentín, con Matías Godoy completando la zona media. El ataque estará a cargo de Leonardo Heredia y Gastón Verón, dupla que buscará quebrar una defensa de Boca que solo recibió tres goles en ocho fechas del Clausura, siendo una de las menos batidas del torneo y el principal sostén del equipo en su proceso de recuperación.

Boca vs. Central Córdoba: ficha técnica