Belgrano vs. Central Córdoba: hora, TV en vivo y streaming online para ver el partido

Cuándo juegan Belgrano y Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.

Belgrano de Córdoba recibe este lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. En un duelo correspondiente a la Zona A, el 'Pirata' buscará hacerse fuerte en condición de local y obtener tres puntos clave que lo dejen al final de la jornada como líder junto a Barracas Central. El 'Ferroviario', por su parte, viene de igualar con el 'Guapo' en el encuentro anterior y también tiene como objetivo meterse en puestos de playoffs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este partido: cuándo juegan Belgrano de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

Belgrano vs. Central Córdoba: hora, TV en vivo y streaming online

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra, mayormente conocido como el "Gigante de Alberdi" (ubicado en la ciudad de Córdoba), con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión en vivo en la televisión el lunes 25 de agosto desde las 19 horas será de ESPN Premium (cable y Pack Fútbol). En tanto, el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Cómo llegan Belgrano y Central Córdoba al partido por el Torneo Clausura

Si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi en el que no demostró el nivel esperado, el 'Celeste' parece estar encontrando su juego: lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y solo cayó una vez en los anteriores once encuentros. En el interín, perdió a una de sus figuras, Mariano Troilo, defensor que había sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA, y fue vendido al Parma a cambio de ocho millones de euros.



Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional. En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas en el Torneo Clausura, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff.

El 'Ferroviario' quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras caer con Lanús desde los penales.

Las formaciones de Belgrano y Central Córdoba por la fecha 6 del Torneo Clausura

Belgrano : Thiago Cardozo; Nicolás Meriano, Lisandro López, Leonardo Morales; Federico Ricca, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Gabriel Compagnucci, Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Jonathan Galván, Iván Pillud; Gonzalo Trindade, Matías Vera, Fernando Juárez, Juan Pignani; Matías Godoy, Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Belgrano de Córdoba vs. Central Córdoba de Santiago del Estero: ficha técnica