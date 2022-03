Almendra volvió a disputar un partido con Boca tras su escándalo con Sebastián Battaglia

La reserva de Boca disputó un amistoso con Cañuelas y la sorpresa fue que Agustín Almendra volvió pisar una cancha de futbol tras su cruce con Sebastián Battaglia.

Varias semanas atrás Agustín Almendra, centrocampista del xeneize, tuvo un duro cruce con Sebastián Battaglia durante un entrenamiento en el predio que Boca tiene en Ezeiza. Debido a esta tensa situación el jugador fue apartado del plantel y los rumores y noticias comenzaron a crecer a su alrededor, hasta se llego hablar de una inminente salida del club debido a su indisciplina.

Almendra fue enviado a entrenar con la reserva que actualmente dirigida por el histórico mediocampista colombiano Mauricio "Chicho" Serna. El entrenador manifestó que pensaría si o lo usa o no al jugador. La sorpresa es que el mediocampisa volvió a jugar el domingo Boca jugó un amistoso contra Cañuelas, equipo que milita en la Primera B Metropolitana y al que el conjunto de la ribera aplastó por 7-1.

Como lo vio el DT de Cañuelas

La sorpresa para propios y extraños fue que Agustín Almendra, el castigado por el Consejo de Futbol de Boca Juniors disputó los 90 minutos de este amistoso y según las declaraciones de Gastón Díaz, entrenador de Cañuelas, Almendra marcó la diferencia ya que se nota que es un jugador de elite y también comento que quedo sorprendido con la calidad técnica del jugador. El otro jugador castigado era Valentín Barco, que también fue participe de este amistoso y también sorprendió con su vuelta a las canchas tras el escándalo.

En lo futbolístico Boca comenzó ganando por 2-1 en el primer tiempo, en lo que fueron 45 minutos parejos, pero todo se inclinó en el segundo tiempo donde los chicos de Boca hicieron valer su diferencia física y lograron anotar cinco goles más para llevar al partido al resultado final de 7-1 y, de esta manera cortar con la racha de Cañuelas que venia de ganar cuatro amistosos al hilo.

Franco Silva jugador de Cañuelas y su foto con Almendra.

A pesar volver a tener minutos, Almendra se encuentra completamente separado del plantel de primera de Boca y su situación parece que no tiene vuelta atrás a pesar de haber vuelto a las canchas. Su discusión con Battaglia fue tan fuerte que no queda otro remedio que dejarlo fuera del plantel de primera, al menos mientras Sebastián Battaglia este al mando del primer equipo de los Xeneizes. Mientras que Valentín Barco fue castigado por actitudes que no le gustaron al cuerpo técnico y es por eso que hace dos partidos que está en el banco de la reserva, la idea del Consejo Deportivo de Boca era darle "un tirón de orejas" a tiempo para que de esta manera reflexione en lo hecho y se centre en los futbolístico.