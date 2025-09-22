Alarma en Argentinos Juniors: Matías Giménez se retiró lesionado entre lágrimas en el partido ante Banfield

Video: el desconsolado llanto de Matías Giménez tras retirarse lesionado del duelo entre Argentinos Juniors y Banfield por el Torneo Clausura 2025.

Matías Giménez Rojas encendió las alarmas en Argentinos Juniors durante el partido contra Banfield por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. En un tiro libre a favor del 'Bicho', el delantero con pasado en Independiente quiso saltar a cabecear la pelota pero, tras ser empujado por el defensor Santiago Daniele, cayó de forma incómoda sobre su pierna derecha y quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor. Luego de varios minutos en los que fue atendido por el personal médico, se retiró en un carrito mientras lloraba desconsoladamente, una imagen que preocupó al cuerpo técnico del entrenador Nicolás Diez.

Aplaudido por el público presente en el Estadio Diego Armando Maradona, Giménez Rojas fue reemplazado por Emiliano Viveros cuando apenas se había jugado media hora de partido. Si bien el informe inicial indicó que sería un esguince (aún tiene que hacerse estudios para determinar la gravedad de la lesión), el atacante de 26 años tiene un antecedente que genera incertidumbre: en marzo de 2024, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, la misma en la que acusó dolor en el suelo de este domingo.

El ex San Martín de San Juan atravesó toda la recuperación durante 2024, e incluso llegó a jugar algunos partidos con el cuadro de Avellaneda en la primera mitad de año al regresar. Su traspaso a Argentinos se produjo para que pueda seguir sumando rodaje: aunque venía acumulando buenas actuaciones en los últimos partidos, esta lesión podría marginarlo nuevamente de las canchas al menos por un tiempo.

Cómo atravesó Matías Giménez sus últimas semanas de recuperación: "Readaptarte"

En un video publicado por las redes sociales de Independiente a finales de 2024, Giménez se mostró junto al preparador físico charlando sobre su rehabilitación: "¿En qué etapa entramos?", preguntó el delantero en el video. "Entrás a la etapa donde comenzás de nuevo a readaptarte a la competencia. Todo lo que son reducidos, empezás a trabajar en apoyo. Ya tenés la estabilidad y la fuerza. Ahora tenemos que empezar a ver los conceptos del juego", dice el 'profe', una respuesta que son grandes noticias para Vaccari, quien tiene la posibilidad de contar con un atacante más antes de fin de año.

Los números de Matías Giménez Rojas en su carrera profesional

176 partidos disputados.

40 goles.

15 asistencias.

El semestre de Argentinos Juniors en el fútbol argentino: cómo está en el Torneo Clausura y en la Copa Argentina

A pesar de que actualmente no logra mantener el gran nivel demostrado durante la primera mitad de año, Argentinos Juniors está realizando una gran campaña en el fútbol argentino. En el Torneo Apertura finalizó como líder en la Zona A con 33 unidades, pero quedó eliminado en cuartos de final tras caer frente a San Lorenzo en la tanda de penales. Ahora, en el Clausura, la victoria contra Banfield le permite remontar el flojo arranque que tuvo en la competición, colocarse décimo con 11 puntos y mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la etapa eliminatoria.

El 'Bicho' se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Lanús por 1 a 0 en cuartos de final: su próximo rival será Belgrano de Córdoba.

Además, el conjunto de La Paternal está entre los cuatro semifinalistas de la edición 2025 de la Copa Argentina: eliminó a Lanús en los cuartos de final tras ganarle por 1 a 0, y ahora enfrentará a Belgrano de Córdoba por un lugar en el duelo decisivo. Su buena temporada en el ámbito local lo encuentra también entre los primeros posicionados en la tabla anual (está cuarto sólo por detrás de River Plate, Boca Juniors y Rosario Central), con la esperanza de obtener un cupo para disputar un torneo continental el año próximo.