Fue la peor defensa en jugadas a balón parado de mi gestión, dice DT Croacia tras derrota con Inglaterra

El inglés Harry Kane marca el segundo gol de su equipo contra Croacia

El entrenador ​de Croacia, Zlatko Dalic, dijo que la defensa de su equipo en las jugadas a balón parado en ‌la derrota 4-2 ante ‌Inglaterra en el debut por el Grupo L del Mundial fue la peor desde que asumió el cargo, a pesar de toda la preparación previa realizada para combatir esa amenaza.

El inglés Harry Kane marcó dos goles en la primera parte del partido del miércoles. El primero llegó de penal después ​de que Luka Modric ⁠cometió falta sobre Noni Madueke al intentar despejar un ‌tiro de esquina, y el atacante, sin marca ⁠en otro córner, anotó su doblete.

"Sabíamos ⁠todo lo que iba a pasar, trabajamos en ello. No recuerdo que hayamos tenido nunca tantos jugadores altos, pero nunca ⁠durante mi etapa aquí hemos defendido tan mal las ​jugadas a balón parado", reconoció Dalic el ‌jueves.

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"Todo surgió de jugadas a ‌balón parado. De ocho tiros de esquina, tuvieron seis ocasiones ⁠claras, a pesar de los videos y de que se les señalaban sus saques de esquina y jugadas a balón parado", agregó.

Croacia respondió positivamente a los dos goles de ​Kane y ‌llegó al entretiempo con el marcador empatado, pero su esfuerzo se vio frustrado cuando Jude Bellingham volvió a poner a Inglaterra por delante a los dos minutos de la segunda parte.

"Ese tercer gol nos ⁠mató, después de eso, no pudimos hacer nada. Incluso, intentamos cambiar el sistema, pero es difícil seguir remontando tantas veces. Perdimos contra un rival más rápido, más agresivo y mejor", apuntó el técnico.

Dalic, al mando desde 2017, suele utilizar una defensa de cuatro hombres, pero optó por cambiar a una de tres contra ‌Inglaterra, una formación que ya había probado en amistosos recientes. Según él, esa decisión no fue la razón de la derrota.

"Contra un rival de esta calidad, no puedes esperar un buen resultado cuando les regalas tres goles. El primer gol surgió de ‌la nada, el segundo igual. El problema no es el sistema, hay que defender la portería con tu vida", puntualizó.

"Estas fueron las ‌jugadas a balón ⁠parado peor ejecutadas desde que soy entrenador. Formé un equipo con jugadores altos, pero era como ​si ni siquiera estuvieran allí", reconoció.

En la segunda jornada del Grupo L, Croacia se enfrentará el martes a Panamá.

Con información de Reuters