Triplete de David y Canadá registra primer triunfo en un Mundial al aplastar 6-0 a Qatar

Canadá logró el jueves su primera victoria en un Mundial y aumentó sus posibilidades de alcanzar los dieciseisavos de final con un contundente 6-0 sobre Qatar, que terminó con nueve hombres, en un encuentro en que Jonathan David anotó un triplete, aunque el centrocampista Ismael Kone sufrió una posible fractura de pierna.
Este resultado coloca a Canadá en la primera posición del Grupo B con cuatro puntos tras dos partidos, mientras que Qatar se sitúa último con un punto. El próximo partido de Canadá será frente a Suiza en Vancouver el miércoles.
Animados por una ruidosa afición vestida de rojo y blanco, Canadá salió con todo. Cyle Larin recompensó la confianza del entrenador Jesse Marsch en el minuto 16, reaccionando con rapidez tras la parada del portero Mahmud Abunada al primer disparo de David, que puso a los locales en ventaja.
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Larin, que marcó saliendo desde el banquillo en el empate 1-1 de Canadá ante Bosnia y Herzegovina, había sido titular junto al máximo goleador histórico del país.
Canadá mantuvo su ritmo y duplicó su ventaja 13 minutos después, cuando David conectó una potente volea. Luego, el partido dio un giro completo a favor de Canadá cuando Qatar se quedó con diez jugadores.
Inicialmente se concedió un penal por la falta de El Amin sobre Tajon Buchanan, pero la revisión del VAR determinó que la infracción se produjo justo fuera del área. La decisión se cambió a tiro libre, pero la tarjeta amarilla de Homam Ahmed se convirtió en roja.
David anotó su segundo gol justo antes del descanso, rematando a bocajarro después de que Abunada detuviera un cabezazo de Larin, dejando a Qatar con una tarea titánica por delante.
La victoria se vio empañada por la grave lesión de Kone, quien fue retirado en camilla entre una ovación de los aficionados. Posteriormente, se vio al joven de 24 años sentado en la camilla saludando a la multitud, con la pierna izquierda inmovilizada con una gran bota protectora inflable.
Los ánimos se caldearon tras el incidente, y Qatar se quedó con nueve hombres cuando la tarjeta amarilla de Assim Madibo se convirtió en roja.
El suplente Nathan Saliba, que reemplazó a Kone, anotó el cuarto gol con un potente tiro libre antes de correr hacia la banda y alzar la camiseta de Kone en un emotivo homenaje.
Las cosas fueron de mal en peor para Qatar cuando el centrocampista Mohammad Mannai introdujo el balón en su propia portería antes de que David completara su triplete en el tiempo de descuento, agravando así una noche nefasta para los visitantes.
Con información de Reuters