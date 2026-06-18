Delantero Díaz hace realidad su sueño de infancia, jugar un Mundial con Colombia

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. Luis Díaz, de Colombia, celebra tras marcar el segundo gol

El delantero colombiano Luis Díaz hizo realidad su sueño de niño: jugar ‌un Mundial y ‌debutar con un gol en el triunfo 3-1 ante Uzbekistán, con la que su selección regresó el miércoles a la justa.

Además del gol, el jugador del Bayern Múnich de Alemania dio una asistencia en el partido disputado ​en el ⁠estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Trabajé ‌y luché para esto, estoy cumpliendo ⁠el sueño de pequeño de ⁠jugar un Mundial con mi selección y más bonito fue aportar con el gol y la ⁠asistencia. Fue un momento muy especial, ​ya sentía una sensación increíble cuando ‌salí a calentar, hasta ‌me dieron ganas de llorar", dijo Díaz ⁠a periodistas tras el partido.

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"Es mi primer Mundial y es súper especial, (estoy) muy agradecido con Dios por regalarme estos momentos maravillosos, muy ​feliz ‌y contento con el resultado", agregó emocionado.

A pesar de la felicidad y la emoción por el triunfo, Díaz reconoció que hay cosas por mejorar para el ⁠siguiente partido ante República Democrática del Congo, en el que Colombia podría asegurar su clasificación para la siguiente fase, a donde avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos más los ocho mejores terceros lugares.

"Este primer ‌partido era muy importante ganarlo como fuera, afortunadamente hemos hecho un partido correcto, ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno y mantener los pies sobre la tierra", apuntó.

Con el ‌triunfo, Colombia manda en su grupo tras el empate 1-1 de Portugal y República Democrática del ‌Congo. En la ⁠segunda jornada, el elenco cafetero enfrentará al conjunto africano en Guadalajara, mientras ​que Uzbekistán chocará en Houston con el equipo de Cristiano Ronaldo el próximo martes.

Con información de Reuters