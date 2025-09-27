Real Madrid vs Atlético de Madrid por La Liga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid buscará mantener su racha perfecta cuando visite al Atlético de Madrid este sábado, en un clásico madrileño que promete emociones fuertes con dos talentos argentinos como protagonistas: Franco Mastantuono y Julián Álvarez se verán las caras en un duelo imperdible. Los merengues llegan como líderes invictos de La Liga con seis victorias consecutivas, mientras que los colchoneros buscan relanzar su temporada desde el noveno puesto de la tabla.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Atlético de Madrid, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Atlético de Madrid?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la jornada 7 de La Liga se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025, a partir de las 11:15 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Javier Rojas.

El Real Madrid llega a este derbi en un momento extraordinario, liderando La Liga con puntaje perfecto tras conseguir seis victorias en seis partidos disputados. Los dirigidos por Xabi Alonso han sumado 18 puntos y mantienen cinco unidades de ventaja sobre el Barcelona, segundo en la tabla. El equipo merengue no solo ha sido dominante en el torneo doméstico, sino que también ha mostrado una forma impecable en todas las competiciones esta temporada.

La gran figura del Real Madrid en este arranque de temporada ha sido Kylian Mbappé, quien se ha adaptado de manera sensacional al fútbol español. El delantero francés acumula nueve goles en siete apariciones en todas las competiciones, estableciéndose como el líder ofensivo del equipo. Acompañando a Mbappé, el joven argentino Franco Mastantuono ha ganado protagonismo en el esquema de Xabi Alonso y será una de las figuras a seguir en este derbi.

Los blancos han conseguido victorias contundentes ante rivales como Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol y Levante en La Liga, demostrando su solidez tanto en casa como de visitante. Tras este encuentro, el Real Madrid tendrá otros dos compromisos antes del parón internacional: enfrentará al Villarreal en La Liga y al Kairat en la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el Atlético de Madrid atraviesa un momento complicado en su temporada, ubicándose en el noveno puesto de la tabla con apenas nueve puntos en seis partidos disputados. Los colchoneros han conseguido dos victorias, tres empates y una derrota, números que no reflejan las expectativas que se tenían para el equipo de Diego Simeone al inicio del campeonato.

Sin embargo, el equipo rojiblanco llega con buenas sensaciones tras protagonizar una remontada épica ante Rayo Vallecano en su último partido. Los dirigidos por Simeone se encontraban 2-1 abajo en los momentos finales del encuentro, pero Julián Álvarez apareció con un doblete para completar la vuelta y asegurar una victoria vital por 3-2. El delantero argentino se ha convertido en una de las principales figuras del Atlético con cuatro goles en seis partidos de Liga.

Una particularidad destacada del historial reciente entre ambos equipos es que el Atlético Madrid se mantiene invicto en sus últimos cinco enfrentamientos ligueros ante el Real Madrid, una racha que se remonta a septiembre de 2022. Además, los últimos tres derbis madrileños en La Liga han terminado con empate 1-1, y el Real Madrid no ha logrado ganar en el Metropolitano desde noviembre de 2016, con apenas dos victorias como visitante desde entonces.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Real Madrid

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, podrá contar con el regreso de Alexander Sorloth, quien cumplió su partido de suspensión ante Rayo Vallecano y volverá a estar disponible para la alineación titular. El delantero noruego formará dupla con Julián Álvarez en el ataque colchonero. Alex Baena está recuperándose de una lesión muscular y una operación de apendicitis, por lo que probablemente permanezca en el banco de suplentes.

Las principales ausencias en el equipo rojiblanco serán José Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, quienes continúan en el departamento médico por diferentes lesiones. Simeone podría apostar por la energía de Conor Gallagher en una posición más adelantada, mientras que en defensa se espera la continuidad de Robin Le Normand junto a Clément Lenglet en el centro de la zaga.

En el Real Madrid, Xabi Alonso tendrá varias ausencias importantes para este derbi. Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger permanecen en el departamento médico y no estarán disponibles para el encuentro. Sin embargo, el entrenador vasco recuperará a jugadores clave como Dani Carvajal y Eder Militão en la línea defensiva, mientras que Aurélien Tchouaméni regresará al mediocampo.

Una de las decisiones más interesantes de Alonso será la posición de Jude Bellingham, quien podría comenzar en el banco de suplentes ya que el técnico está siendo cauteloso con la condición física del inglés tras su reciente operación de hombro. Esto permitiría que Arda Güler mantenga su lugar como mediapunta, acompañando a Franco Mastantuono y Vinícius Júnior en el mediocampo ofensivo detrás de Mbappé.

Probable formación de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Manu Sánchez; Giovanni Simeone, Koke, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Julián Álvarez, Alexander Sørloth.

Probable formación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militão, Dean Huijsen, Sergio Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Ficha técnica