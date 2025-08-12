PSG deja a Donnarumma fuera de la Supercopa de la UEFA entre rumores de salida

Imagen de archivo del arquero italiano del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, durante un entrenamiento antes de la final del Mundial de Clubes de la FIFA en la Rutgers University, Piscataway, Nueva Jersey, EEUU.

El Paris Saint Germain dejó a su arquero titular, Gianluigi Donnarumma, fuera de la lista de convocados para el partido de la Supercopa de la UEFA del miércoles contra el Tottenham Hotspur, en medio de las informaciones que vinculan al internacional italiano con una salida del equipo francés.

Donnarumma fue el arquero titular del PSG y desempeñó un papel clave en la conquista de la Ligue 1 y la Liga de Campeones la temporada pasada. El guardameta, de 26 años, ha ganado tres veces la liga francesa desde que fichó por el PSG en 2021 procedente del AC Milan.

Sin embargo, los medios franceses dijeron que Donnarumma, cuyo contrato con el PSG termina el próximo año, podría estar en camino de salir este verano boreal. El PSG también ha fichado a Lucas Chevalier, procedente del Lille, que fue nombrado mejor portero de la Ligue 1 la temporada pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Chevalier, Matvey Safonov y Renato Marín fueron los tres porteros convocados el martes para el partido contra los Spurs, campeones de la Europa League.

Con información de Reuters