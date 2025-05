Alcaraz supera el susto de Marozsan y avanza en Roland Garros; Ruud y Cerúndolo caen

Foto del miércoles del español Carlos Alcaraz durante su partido de segunda ronda en Roland Garros ante el húngaro Fabian Marozsan

El vigente campeón del Abierto de Francia, Carlos Alcaraz, pasó a tercera ronda del torneo el miércoles tras deshacerse por 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 de un rival peligroso como el húngaro Fabian Marozsan.

El español cayó derrotado por Marozsan en la tierra batida de Roma hace dos años y tuvo momentos de vulnerabilidad en la pista Philippe-Chatrier, pero el tenista de 22 años se aseguró de que no se produjera una repetición no deseada que pusiera fin a su intento de conquistar un quinto título de Grand Slam.

"Ha sido un gran partido. Empecé jugando bien. En el primer set tenía mucha confianza. En el segundo, él empezó a jugar mucho mejor y se mostró muy agresivo", dijo Alcaraz.

"No falló en ningún momento, así que fue un poco difícil hacer frente a su juego en el segundo set, pero estoy muy contento de haberme mantenido fuerte y haberme refrescado", agregó.

Jugando bajo el techo de la pista central en una empapada tarde parisina, Alcaraz descargó una lluvia de golpes sobre su rival, número 56 del ranking, para adelantarse 4-0 y adjudicarse fácilmente el primer set.

En el segundo set, Marozsan sacó a relucir sus trucos e igualó la contienda, pero el español aumentó la intensidad y volvió a hacerse con el control del partido al ganar la tercera manga, cerrando el encuentro en un cuarto set errático en el que se intercambió varios breaks con su rival.

"En el tercer set empecé a jugar cada vez mejor (...) Sólo quiero mostrar un buen tenis. También quiero que la gente esté contenta viendo mi juego. Así es como me gusta jugar al tenis", destacó Alcaraz.

La gran sorpresa del día fue la eliminación de Casper Ruud, subcampeón en Roland Garros en 2022 y 2023, a manos del portugués Nuno Borges por 2-6, 6-4, 6-1 y 6-0.

El noruego, especialista en tierra batida, explicó que lleva varias semanas arrastrando una pequeña lesión en la rodilla izquierda, que limitó sus movimientos contra Borges.

"En los entrenamientos es más fácil evitar ciertos movimientos, ciertos golpes, pero en los partidos no puedes controlarlo igual", dijo Ruud en rueda de prensa. "A veces te olvidas de que es un golpe que no debería hacer por el dolor en la rodilla. Aún así jugué un buen tenis en los dos primeros sets. Es un Slam, no quería retirarme".

El número ocho del mundo parecía tener una victoria fácil a su alcance, cuando se adjudicó el primer set por 6-2 en 41 minutos. Sin embargo, Borges, de 28 años, redujo el número de errores y mejoró su saque, rompiendo varias veces el servicio de su rival, que tuvo que pedirse un breve descanso médico que no sirvió de nada.

El italiano Lorenzo Musetti, octavo cabeza de serie, se clasificó para la tercera ronda tras imponerse por un contundente 6-4, 6-0 y 6-4 al colombiano Daniel Galán. Ahora se enfrentará al argentino Mariano Navone, que por su parte derrotó al estadounidense Reilly Opelka por 6-1, 7-6 (1) y 6-3.

En la jornada dijeron adiós al torneo otros dos tenistas sudamericanos: el argentino Juan Manuel Cerúndolo cayó por 3-6, 4-6 y 5-7 ante el serbio Hamad Medjedovic y el australiano Alexei Popyrin se impuso al chileno Alejandro Tabilo por 7-5, 6-3 y 6-4.

(Editado en español por Carlos Serrano)