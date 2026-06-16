Francia inicia camino mundialista con victoria sobre Senegal, doblete y récord de Mbappé

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia contra Senegal

​Francia se despertó tras una primera parte lenta el ‌martes y ‌venció a Senegal por 3-1 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras un doblete de Kylian Mbappé, logrando así un comienzo ​perfecto en ⁠su camino en el Mundial.

Aunque ‌los africanos habían ⁠parecido el equipo ⁠más fuerte en la primera parte del partido del Grupo I, ⁠la segunda mitad fue ​otra historia, ya ‌que la clase ‌francesa acabó marcando la diferencia.

Como ⁠era de esperar, fue Mbappé, el capitán de Francia, quien rompió el ​empate, superando ‌la defensa senegalesa en el minuto 66 para marcar su gol 57 con la selección, igualando ⁠así el récord que ostentaba Olivier Giroud.

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El suplente Bradley Barcola anotó el segundo para Francia, y Mbappé batió el récord de Giroud con el gol ‌58 con la selección francesa gracias a un potente disparo desde fuera del área en el tiempo de descuento, ‌segundos después del tanto de honor de Ibrahim Mbaye para Senegal.

Irak ‌juega ⁠frente a Noruega en Boston en el ​mismo grupo más tarde este martes.

Con información de Reuters