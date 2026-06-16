Francia inicia camino mundialista con victoria sobre Senegal, doblete y récord de Mbappé

Francia se despertó tras una primera parte lenta el martes y venció a Senegal por 3-1 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras un doblete de Kylian Mbappé, logrando así un comienzo perfecto en su camino en el Mundial.
Aunque los africanos habían parecido el equipo más fuerte en la primera parte del partido del Grupo I, la segunda mitad fue otra historia, ya que la clase francesa acabó marcando la diferencia.
Como era de esperar, fue Mbappé, el capitán de Francia, quien rompió el empate, superando la defensa senegalesa en el minuto 66 para marcar su gol 57 con la selección, igualando así el récord que ostentaba Olivier Giroud.
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El suplente Bradley Barcola anotó el segundo para Francia, y Mbappé batió el récord de Giroud con el gol 58 con la selección francesa gracias a un potente disparo desde fuera del área en el tiempo de descuento, segundos después del tanto de honor de Ibrahim Mbaye para Senegal.
Irak juega frente a Noruega en Boston en el mismo grupo más tarde este martes.
Con información de Reuters