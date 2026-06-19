Fractura de Kone empaña la histórica victoria de Canadá 6-0 sobre Qatar en el Mundial

Ismael Kone, de Canadá, saluda a la multitud mientras recibe oxígeno al ser retirado en camilla tras sufrir una lesión

​La primera victoria de Canadá en un Mundial quedó eclipsada el jueves cuando el centrocampista Ismael Kone sufrió una fractura en una ‌pierna, que dejó a sus compañeros consternados ‌y al entrenador Jesse Marsch lamentando una lesión que convirtió una noche de celebración en una de angustia.

Kone, de 24 años, fue retirado en camilla del BC Place después de que el qatarí Assim Madibo lo derribara por detrás en el minuto 54 de la goleada 6-0 del local, y Marsch afirmó que el sonido de la fractura se oyó ​desde la banda.

"Ocurrió justo ⁠delante del banquillo. Todos lo oímos", dijo Marsch, quien reconoció de ‌inmediato la gravedad de la lesión tras haber visto cómo ⁠el canadiense Tajon Buchanan se fracturaba una ⁠tibia durante un entrenamiento de la Copa América 2024.

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"Supe enseguida que era similar a cuando Tajon se lesionó en el entrenamiento. Todos pudieron oír ⁠cómo se rompían los huesos", añadió Marsch.

El incidente provocó una reacción ​furiosa por parte de los jugadores y el ‌cuerpo técnico de Canadá. Algunos empujaron a ‌sus rivales y se oyó a Marsch exigir saber por qué ⁠la entrada no había sido sancionada con una tarjeta roja inmediata. Posteriormente, la sanción se agravó desde la tarjeta amarilla inicial.

Marsch explicó que Madibo se acercó al vestuario de Canadá para disculparse con Kone, un ​gesto que el ‌entrenador agradeció, aunque reservó su enfado para la reacción del banquillo de Qatar.

"No le culpo por eso", dijo Marsch. "Pero no entiendo la reacción de todo su banquillo al intentar provocar una pelea alegando sobre la tarjeta roja cuando acababa de producirse ⁠una falta clara que le había quebrado una pierna a un jugador".

Kone fue trasladado al hospital para ser operado, lo que supuso un duro golpe para Canadá, que se trepó al primer puesto del Grupo B con cuatro puntos en dos partidos y se encuentra en plena lucha por alcanzar la fase eliminatoria de este torneo ampliado a 48 equipos.

El suplente Nathan Saliba, que sustituyó ‌a Kone, marcó momentos después el 4-0 y lo celebró levantando en alto la camiseta con el número 8 de Kone, besándola y haciendo la señal de la cruz.

Jonathan David, autor de un triplete, afirmó que la lesión había dificultado que los jugadores mantuvieran la concentración. "Creo que solo queríamos que ‌acabara el partido para poder estar todos juntos", declaró.

Marsch señaló que la ausencia de Kone, nacido en Costa de Marfil y que juega en el Sassuolo de ‌la Serie A ⁠italiana, se notaría mucho.

"Todo el mundo está conmocionado por esta experiencia. Ismael es una pieza fundamental del corazón de ​nuestro equipo. Es una especie de factor X para nosotros, y le echaremos de menos. Pero creo que contamos con buenos jugadores que pueden ocupar su lugar".

Con información de Reuters