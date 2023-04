La taxativa decisión de la familia de Michael Schumacher a diez años de su accidente

Después de que se conozca una entrevista falsa, la familia del piloto tomó una fuerte decisión sobre el futuro del máximo campeón con Ferrari.

Después de que se conozca una falsa entrevista a Michael Schumacher, la familia explotó contra la publicación y sostuvo que va a iniciar acciones legales por haber usada una Inteligencia Artificial para generar las respuestas del excampeón del mundo. Será llevado a tribunales y, ahora, habrá un nuevo inconveniente judicial a partir de esta noticia. Vale recordar que el accidente del piloto fue a fines del año 2013.

La noticia fue confirmada por ESPN que, en una entrevista con los familiares de Schumacher, lograron confirmar que habrá una acción legal. La polémica tenía que ver con la entrevista que fue realizada por Inteligencia Artificial y que despertó la bronca de todos los fanáticos y de la familia del alemán. Durante la nota que se repasa en el texto, ningún redactor firmó la noticia y no hay detalles escritos de que parezca una simulación. Incluso solo se habla de una "posibilidad" en uno de los primeros párrafos, pero nunca queda estipulada cabalmente esta situación. Se supo, por otro lado, que la revista usó la app “character.ai”, que según lo tomado, permite "simular la forma de hablar de personajes famosos". Entre las preguntas que le hizo este medio a esta inteligencia está: "¿Cómo ha estado desde el accidente que sufrió en 2013?”, o “¿Cómo se encuentra hoy?”.

En las respuestas que brindó la Inteligencia Artificial están: "Mi vida ha cambiado por completo”; "Fue un momento horrible para mi esposa, mis hijos y toda la familia”; "Estaba tan gravemente herido que permanecí durante meses en una especie de coma artificial porque, de lo contrario, mi cuerpo no habría podido con todo” y " He pasado un momento difícil, pero el equipo del hospital ha logrado traerme de vuelta con mi familia”. La situación despertó una gran polémica en los medios de comunicación pero también una fuerte bronca entre los fanáticos que, además, sienten que fue una falta de respeto para el piloto.

La salud de Michael Schumacher: los datos inéditos sobre su vida a diez años de su accidente

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos con respecto a la privacidad que guardan con respecto al ex piloto de Fórmula 1. Se trata de Eddie Jordan, ex deportista de la máxima categoría del automovilismo y fundador de Jordan Grand Prix. En sus dichos, se refirió tanto a la esposa del alemán, Corinna, como a su hijo Mick y su presente. Cabe destacar, que el próximo 29 de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del accidente que cambió la vida de Michael para siempre.

"La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. Corinna estableció algunas reglas. Hoy está como una prisionera a casi diez años", soltó Jordan con respecto a la persona más cercana al ex piloto. Además, contó cómo vivió el momento en el que le comunicaron que no podía ver al alemán: "Hice un esfuerzo para verlo los primeros días, pero ella se negó. Con razón, porque mucha gente quería verlo. Me dijeron 'Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo. Pero necesitamos privacidad y protección para Michael".