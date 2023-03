La salud de Michael Schumacher: los datos inéditos sobre su vida a diez años de su accidente

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos acerca de la privacidad que se guarda con respecto al ex piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos con respecto a la privacidad que guardan con respecto al ex piloto de Fórmula 1. Se trata de Eddie Jordan, ex deportista de la máxima categoría del automovilismo y fundador de Jordan Grand Prix. En sus dichos, se refirió tanto a la esposa del alemán, Corinna, como a su hijo Mick y su presente. Cabe destacar, que el próximo 29 de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del accidente que cambió la vida de Michael para siempre.

La compañera de vida del germano fue quien se encargó de todo desde el principio y tomó la decisión de privar a muchas amistades de verlo. Años más tarde, en la previa del estreno de la serie que narra la vida de Schumacher, la mujer dio algunos indicios de cómo viven actualmente y cómo está el siete veces campeón del mundo. Esta vez, el turno fue para el mencionado mánager irlandés, que no se guardó nada en una entrevista con The Sun.

"La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. Corinna estableció algunas reglas. Hoy está como una prisionera a casi diez años", soltó Jordan con respecto a la persona más cercana al ex piloto. Además, contó cómo vivió el momento en el que le comunicaron que no podía ver al alemán: "Hice un esfuerzo para verlo los primeros días, pero ella se negó. Con razón, porque mucha gente quería verlo. Me dijeron 'Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo. Pero necesitamos privacidad y protección para Michael".

Con respecto a Mick Schumacher, el joven de 24 años que es el hijo de la leyenda, el mánager irlandés sostuvo: "Es difícil para él. Si no tuviese la presión por su padre, seguramente sería un mejor piloto. Tiene que lidiar con eso, necesita su espacio y tiempo como todos los miembros de su familia".

A casi diez años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher: cómo está de salud el expiloto

El pasado mes de diciembre de 2022 se cumplieron 9 años del terrible accidente que cambió la vida de Michael Schumacher. El talentoso expiloto alemán, multicampeón del mundo con la escudería Ferrari en F1 esquiaba en Los Alpes franceses junto a su familia cuando sufrió un golpe que le provocó daños cerebrales. Desde ese momento en adelante nada fue igual ni en su vida, ni en la de su familia.

Con respecto al estado de salud, es importante destacar que pasaron más de seis años desde que salió del coma y su rehabilitación es muy lenta. Sobrevivió pero la familia entera afronta las consecuencias a nivel económico, ya que no es fácil costear los cuidados que recibe por el estado delicado en el que se encuentra. Aún no puede caminar y vive en una mansión que reconstruyeron especialmente para mantenerlo con vida.