Exbicampeón Mundial de la Fórmula 1 destrozó a Checo Pérez: "No puede"

El expiloto criticó las actitudes del mexicano de obedecer las órdenes que le dan los directores de Red Bull y remarcó que no tiene posibilidades de superar a Max Verstappen, el bicampeón del mundo.

El exbicampeón del mundo Mika Hakkinen analizó el pasado lunes la temporada de Fórmula 1 que está próxima a comenzar y fue categórico con las chances que tiene el mexicano Sergio Pérez de pelearle el título a Max Verstappen. Además, el finlandés tildó al piloto de "antideportivo" por cumplir todas las órdenes que le pide su equipo en la pista.

La Fórmula 1 volverá a ver acción el próximo fin de semana en el Gran Premio de Bahrein tras poco más de dos meses de inactividad. Allí, "Checo" Pérez intentará tener más protagonismo que los dos años anteriores y disputar más el favoritismo con Max verstappen, su compañero en Red Bull y bicampeón defensor. Sin embargo, para Hakkinen, el mexicano no tiene ninguna posibilidad de vencerlo a lo largo del año y reprochó varias de sus actitudes.

La crítica de Mika Hakkinen para Sergio "Checo" Pérez

Hakkinen, contundente sobre la superioridad de Verstappen sobre Checo Pérez.

En diálogo con el medio Unibet, el excampeón del mundo en 1999 y 2000 con McLaren Mercedes dio su opinión con respecto a las posibilidades de los pilotos de Red Bull para este año, marcado una clara superioridad entre uno y otro: "No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto".

Incluso, el exconductor que corrió de 1991 a 2001 en la máxima competencia de autos criticó actitudes antideportivas de "Checo" por sólo hacerle caso a los jefes de su equipo: "Pérez es un buen compañero de equipo. Tiene permitido ser el travieso. Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con travieso es que algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa. Lo hace, si el equipo lo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hará lo que le pidan hacer. Pienso que es antideportivo, pero si funciona, funciona. Es cuestión de la imagen de uno, sin embargo. Pero así es como son las cosas a veces".

Checo Pérez y Verstappen, compañeros en Red Bull.

Para finalizar, el finlandés de 54 años destacó que no sólo Pérez tendrá problemas para vencer al neerlandés, sino que también a los corredores restantes les costará superarlo. "Verstappen es un piloto muy fuerte, siempre lo ha sido. Ha trabajado muy duro para ser el piloto que es hoy. ¿Existe alguien actualmente más rápido que él en la pista? Lo dudo, no creo que haya. Los campeonatos han reforzado la confianza que tiene en sí mismo", remarcó Mika sobre el campeón del mundo en 2021 y 2022.