Entradas para Colapinto en Argentina 2026: precios, dónde comprar y cuándo corre

Franco Colapinto viene a Buenos Aires.

Franco Colapinto se presenta en la ciudad de Buenos Aires para correr en lo que promete ser una oportunidad única. El piloto correrá a bordo del E20 que usó Renault en la F1 2012 en un circuito de 2 kilómetros que se armará en la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en una exhibición que se realizará en el barrio porteño de Palermo.

El evento denominado “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”, donde Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team. Será el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto en Argentina

El piloto argentino Franco Colapinto correrá el 26 de abril por las calles de Buenos Aires. Al respecto, el argentino valoró: "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".



La oportunidad de ver a Franco Colapinto en vivo.

Por dónde comprar entradas para Franco Colapinto

Las entradas para la exhibición de Franco Colapinto se compran por la plataforma Enigma, con la siguiente disposición:

Preventa:

Lunes 6 de abril - 16:00

•Pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés a través de Mercado Pago

Venta general:

Martes 7 de abril - 16:00

•Con todos los medios de pago a través de Mercado Pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.



Precios de entradas para Franco Colapinto en Buenos Aires