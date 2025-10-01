Desde Alpine, Briatore y Nielsen alarman a Franco Colapinto en la F1 para 2026: "Sacrificar"

Las dudas sobre Alpine en el 2026, en la Fórmula 1, con Briatore y Nielsen como protagonistas.

Hubo dos voces oficiales desde Alpine que significaron un alerta para Franco Colapinto de cara al 2026 en la Fórmula 1, dado que todavía no está asegurada la continuidad del piloto argentino de 22 años en la segunda butaca. Desde la escudería francesa, el asesor ejecutivo Flavio Briatore y el nuevo director deportivo Steve Nielsen llamaron la atención con sus declaraciones en las últimas horas.

Por un lado, el ingeniero británico dejó en claro que habrá que repensar varias situaciones para la próxima temporada en la interna de la escuadra europea. Por otra parte, el referente italiano de la máxima categoría del automovilismo mundial, fiel a su estilo, disparó directamente que "si Alpine no logra podios en el 2026, habrá que buscarse un nuevo trabajo...".

Alerta desde Alpine para el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

El primero que encendió las alarmas fue Nielsen, quien reemplazó a Oliver Oakes a principios de julio del 2025. Con un pasado exitoso en Renault, empresa que le provee los motores por ahora deficientes a la escudería francesa, el ingeniero británico se sinceró: "Tienes que tener un ojo en el futuro, tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo para invertir en el futuro y eso es lo que estamos atravesando en este momento".

Acerca de la modalidad de trabajo en el día a día, el director deportivo manifestó: “Tenemos grandes instalaciones en Enstone, pero el producto que ponemos en la pista no refleja todo ese esfuerzo de la gente que tenemos aquí ni las instalaciones“. Así y todo, aclaró finalmente: “Mi mayor prioridad es asegurarme que Enstone produzca el mejor auto que podamos. Es genial estar de regreso, es un privilegio volver aquí en esta etapa tardía de mi carrera. Este es mi hogar, la parte más grande de mi carrera profesional ha sido aquí, supongo que mis mayores éxitos también”.

Por último, Briatore consideró llamativamente que "si Alpine no logra podios en el 2026, habrá que buscarse un nuevo trabajo". "Hemos puesto mucho esfuerzo en el auto de 2026", reconoció el italiano. Y completó: "Pero no es fácil interpretar las reglas. Tal vez cometimos un error al no tener ningún avance (en el coche actual) desde el comienzo de la temporada hasta ahora, pagamos por eso. Además, en este momento, dos o tres décimas son 10 o 15 autos... Sabemos que tenemos un gran hándicap en potencia, con el motor. Esperamos olvidar este año y ser felices en 2026".

Nielsen y Briatore, dos hombres clave para el 2026 de Colapinto en la F1.

