Colapinto se esperanzó para el GP de Hungría de F1 pero dejó un aviso: "Cuesta"

Colapinto redondeó una buena qualy en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, pero dejó un aviso a Alpine para evolucionar.

Franco Colapinto redondeó un buen sábado en la qualy por el 14° en el que largará en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y sus perspectivas cambiaron. Después de haber pasado la Q1, el piloto de Alpine se esperanzó con la mejora que tuvo con el monoplaza de cara a la carrera del domingo.

El fin de semana no había comenzado bien en las prácticas libres del viernes, sin embargo todo cambió este sábado. El argentino mejoró ostensiblemente en el último entrenamiento y confirmó su rendimiento en la clasificación, donde pudo meterse en la Q2 e, incluso, superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que iniciará en la posición 17°.

"Obviamente fue una buena qualy, creo que dimos un buen paso en unas cosas que entendimos del auto”, comenzó diciendo el pilarense que, en su primer giro en la qualy, había marcado un buen tiempo y, en ese momento, estaba 10° en la tanda.

Luego, analizó el nivel general de la qualy: “Bien en la FP3, dimos un pasito. En la Q1 hice dos vueltas muy buenas y en la Q2 no tuve grip, no sé bien qué pasó. Son momentos en que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta. Pasamos de un auto que se sentía bien a uno que de vuelta es difícil de manejar. Es un poco inconsistente, eso es lo que más me está costando”.

Más allá de las buenas sensaciones, Colapinto también deslizó una molestia particular que sintió: "Fue un buen día. En la Q1 me taparon un poco en el final de la vuelta, pero fue buena y estaba contento. Fueron consistentemente vueltas buenas, era lo que me estaba faltando. Hay que entender qué pasó en la Q2”.

En el mismo sentido, Franco demostró la exigencia que se pone encima y reveló que puede mejorar: "No está mal. Hay que ver mañana obviamente, pero ayer tuve un ritmo de carrera muy bueno, top 6 o top 7. Ayer nos dio un poco de expectativa o de ilusión para mañana. Ojalá tener un buen ritmo. Acá es complicado pasar, pero si hacemos una buena carrera, con una buena estrategia, podemos ir para adelante”.

El expiloto de Williams, además, resaltó que Alpine todavía tiene trabajo por hacer para elevar el nivel del coche: "Estamos un poco mejor, obvio que falta bastante, falta consistencia, más comodidad, se mueve mucho y es un auto muy duro que cuesta. Cuando se va, se va. Hay que seguir ganando confianza, pero fue un buen paso este finde”.

Para finalizar, el piloto destacó que aún puede mejorar su rendimiento si modifican algunas cosas en el equipo: "Trabajamos mucho durante la noche en segundo plano y el equipo hizo bien en mejorar las sensaciones del coche. Todavía no estamos donde queremos estar y sabemos que aún tenemos trabajo por hacer para mejorar nuestra posición y mantener la consistencia. A ver qué nos depara mañana y mantengámonos abiertos a todas las variables posibles, ya que la meteorología sin duda volverá a ser un factor importante”.

Cronograma del Gran Premio de Hungría

Domingo 3 de agosto