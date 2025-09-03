Colapinto no estará en la práctica del GP de Italia de Fórmula 1 y será reemplazado

Colapinto estará ausente de la primera práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Alpine.

Luego de haber concretado una buen fin de semana en Países Bajos, Franco Colapinto estará ausente en la primera práctica con Alpine en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, ya que será reemplazado por Paul Aron, piloto de reserva. Más allá de la sorpresa que causó entre los fanáticos, la medida era imaginada por una cuestión reglamentaria.

Este miércoles, la escuería francesa informó que, para la FP1 del viernes, el estonio tomará el asiento de Colapinto, pero nada relacionado al rendimiento del argentino. La razón es que la F1 le demanda a todos los equipos darle, por lo menos, cuatro sesiones de entrenamientos a sus pilotos más jóvenes durante toda la temporada.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales por Alpine sobre la determinación. El estonio de 21 años, ya había estado a bordo en otras oportunidades similares en Kick Sauber, por el acuerdo con Alpine, pero ahora tendrá la gran oportunidad de hacerlo por primera vez subido al A525 de Colapinto.

Paul Aron tomará el lugar de Colapinto en la primera práctica del GP de Italia.

Sobre la chance que se le presenta, Aron expresó: "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”.

"Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, finalizó el joven europeo.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato:

FP1: viernes – 8:30 horas.

FP2: viernes – 12:00.

FP3: sábado – 7:30.

Clasificación: sábado – 11:00.

Carrera: domingo – 10:00.

​​​​​​​

Las características del circuito de Monza

El trazado italiano es uno de los más antiguos de la historia, ya que tiene más de un siglo de vida: fue inaugurado en septiembre de 1922 y formó parte del calendario en el año del estreno de este certamen allá por 1950. Escenario de grandes carreras de la máxima categoría del automovilismo mundial y testigo de notables sobrepasos, también es especial para Colapinto: se trata del circuito en el que debutó en la Fórmula 1 con el Williams en el 2024, con apenas 21 años en ese entonces. Ubicado a unos 33 kilómetros al norte de Milán, son 5.793 los metros de asfalto utilizados para los Grandes Premios.