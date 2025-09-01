Colapinto en el GP de Italia 2025: cuando vuelve a correr en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para una nueva cita con la Fórmula 1 en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. El piloto argentino tendrá la oportunidad de correr nuevamente en el legendario Autódromo de Monza, escenario que le trae recuerdos especiales desde su debut en la categoría máxima.

La próxima fecha del Gran Circo se disputará en Italia y representará una nueva chance para el pilarense de seguir sumando experiencia con Alpine.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

El Gran Premio de Italia 2025 se desarrollará el próximo domingo 7 de septiembre en el histórico circuito de Monza. La carrera comenzará a las 10:00 horas de Argentina y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. La actividad en pista arrancará el viernes 5 de septiembre con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se realizará el sábado 6. Para Franco Colapinto será una oportunidad especial de volver a correr en el trazado donde debutó oficialmente en la Fórmula 1 con Williams en 2024.

La última carrera de Colapinto fue en el Gran Premio de Países Bajos, donde logró su mejor resultado de la temporada 2025 con Alpine. El argentino terminó en el puesto 11, quedando muy cerca de sumar su primer punto del año al haber finalizado a solo medio segundo de la décima posición. Durante la competencia en Zandvoort, el piloto de 22 años demostró un ritmo competitivo y aprovechó las neutralizaciones para ganar posiciones en el trazado holandés.

La actuación de Colapinto en Países Bajos marcó un punto de inflexión en su temporada con Alpine. El bonaerense largó desde la 16ª posición con neumáticos blandos y logró superar a su compañero Pierre Gasly en las primeras vueltas de carrera. Aunque posteriormente recibió órdenes de equipo para devolver la posición al francés, Franco mantuvo un buen ritmo durante toda la competencia y demostró que puede pelear por los puntos cuando las circunstancias se alinean.

El regreso a Monza tendrá un sabor particular para el argentino, ya que fue precisamente en este circuito donde dio sus primeros pasos en la Fórmula 1 en septiembre de 2024. En aquella ocasión, corriendo para Williams como reemplazante de Logan Sargeant, Colapinto finalizó en el 12º lugar y dejó una buena primera impresión. La "catedral de la velocidad" italiana representa para el piloto albiceleste el inicio de su aventura en la máxima categoría del automovilismo.

La temporada 2025 de Franco Colapinto con Alpine ha sido de menor a mayor, con el Gran Premio de Países Bajos como su punto más alto hasta el momento. El argentino debutó con la escudería francesa en el GP de Emilia-Romagna en Imola en mayo, donde terminó 16º tras largar desde la misma posición. Desde entonces, el pilarense ha ido adaptándose progresivamente al Alpine A525 y encontrando el ritmo que le permitió destacarse en su paso por Williams durante 2024.

El objetivo de Colapinto en Monza será claro: buscar sus primeros puntos con Alpine y continuar con la tendencia ascendente mostrada en Holanda. El circuito italiano, conocido por sus largas rectas y la importancia del rebufo, podría ofrecer oportunidades para que el argentino vuelva a pelear en la zona de puntos. Con la experiencia acumulada en sus dos temporadas en la Fórmula 1, Franco llega a Italia con la confianza de saber que puede competir al más alto nivel cuando las condiciones se presentan.