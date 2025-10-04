Colapinto le tiró un palazo a Alpine tras la qualy del GP Singapur en Fórmula 1: "Personal"

Colapinto no pudo pasar a la Q2 del Gran Premio de Singapur en Fórmula 1 y le tiró un palazo a Alpine por el rendimiento del equipo.

Franco Colapinto no pudo acceder a la Q2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y, al finalizar la clasificación, no se quedó callado sobre el rendimiento de su auto. El argentino, que viene superando a su compañero, envió un contundente mensaje a Alpine para poder mejorar los resultados.

Tras haberse confirmado que en la carrera del domingo largará 18°, Colapinto dejó en claro que está conforme con su performance, pero no con la de la escudería francesa. "Tengo que trabajar, seguir laburando. Estoy conforme con las mejoras que hice, en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos“, expresó en atención a la prensa.

Por otro lado, Franco analizó el inconveniente que tuvo con dos pilotos en la qualy, que le hizo perder tiempo: "Fue buena la vuelta. Tuve muchísimo trafico. A Lawson, a Sainz y a otro más que estaban en el medio de la línea, tapando todo. Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip. Me molestaron mucho“.

En el mismo sentido, el expiloto de Williams agregó: “Caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que era excelente, pero haciendo un esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente, por cosas que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas. Da mucha bronca”.

Para finalizar, el oriundo de Pilar se refirió a si los corredores no habían probado el ritmo real de la carrera en el trazado de Marina Bay: "Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. A intentar hacer lo mejor posible mañana, intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Cómo saldrán los corredores en el GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine)

Cómo ver el Gran Premio de Singapur

La transmisión de todas las sesiones del Gran Premio estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium para Latinoamérica. La plataforma F1TV también ofrecerá cobertura completa del evento. Esta será la fecha 18 del calendario 2025, con apenas siete carreras restantes para el cierre de la temporada. McLaren lidera ampliamente el campeonato de Constructores y podría consagrarse campeón en esta misma fecha, mientras que en el Mundial de Pilotos Oscar Piastri mantiene 25 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris.

Cronograma del GP de Singapur

Domingo 5 de octubre

09: Carrera.

Los horarios corresponden a la República Argentina.