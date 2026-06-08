Florentino Pérez gana la votación para extender su mandato en Real Madrid tras una inusual contienda electoral

Florentino ​Pérez sobrevivió a la primera contienda presidencial real del Real Madrid en dos décadas en la madrugada del lunes, asegurándose cuatro años más al frente del club, pero con ‌más de un tercio de los socios ‌con derecho a voto respaldando a un rival que criticó sus planes de propiedad.

El magnate español de la construcción, de 79 años, fue aclamado como ganador por la televisión del Real Madrid, mientras que su rival, el magnate de las energías renovables Enrique Riquelme, admitió la derrota poco más de una hora antes del recuento oficial.

Según el recuento oficial del club, Pérez obtuvo el 65% de los votos, mientras que Riquelme consiguió el 35% de un total de 33.555 socios que ​votaron el domingo en el ⁠campo de entrenamiento del Real Madrid enValdebebas, a las afueras de Madrid.

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"Quisiera felicitar la campaña de ‌Florentino Pérez por su victoria. El Real Madrid no pasará otros 20 años ⁠sin elecciones", dijo Riquelme a los periodistas.

Pérez convocó las ⁠elecciones el 12 de mayo a pesar de que le quedaban dos años de mandato, tras una segunda temporada consecutiva sin títulos para el equipo que ostenta el récord de 15 títulos europeos ⁠y con su eterno rival, el Barcelona, revalidando su título de La Liga.

En un ​discurso de victoria pronunciado en un hotel de la capital española, declaró ‌que el resultado era "extraordinario" y afirmó que el ‌Real Madrid había "dado ejemplo al mundo de transparencia y armonía".

"Este ha sido un gran día ⁠para el Real Madrid. Hemos ganado en todos los aspectos, es decir, en todas las categorías de edad, y hemos logrado el segundo mejor resultado en la historia de las elecciones del Real Madrid", dijo Pérez.

Pérez asumió la presidencia del Real Madrid por primera vez en el 2000 y ​había renovado su ‌mandato cinco veces desde 2009 sin oposición.

El club no había celebrado una votación presidencial formal desde 2006, cuando Ramón Calderón ganó por un estrecho margen.

En los días previos a la votación del domingo, Pérez prometió nombrar a José Mourinho como entrenador y dijo que gastaría 150 millones de euros en un jugador cuyo nombre se revelaría el ⁠martes, una cifra que representaría un récord para el club.

También afirmó que, de ser elegido, los defensas Ibrahima Konate y Denzel Dumfries serían sus primeros fichajes.

El Benfica reconoció el interés de Pérez en Mourinho en un comunicado dirigido al regulador del mercado portugués CMVM, afirmando que cualquier intento de nombrar al entrenador portugués requeriría el pago de 15 millones de euros para rescindir su contrato.

Riquelme había intentado desbancar a Pérez prometiendo fichar a los jugadores del Manchester City, Erling Haaland y Rodri, al tiempo que se presentaba ‌como el candidato que acercaría a los socios a un club que, según él, se había alejado de ellos.

Prometió convertir Valdebebas en un centro social con hotel, piscinas, gimnasio y un pabellón con capacidad para 15.000 personas para el equipo de baloncesto del Real Madrid, que también podría albergar conciertos.

Su campaña también atacó la propuesta de Pérez, planteada en noviembre pasado, de crear una filial que permitiera a ‌inversores externos adquirir una participación de alrededor del 5% en el club. Riquelme afirmó que rechaza categóricamente el plan y acusó a Pérez de querer privatizar el club.

Pérez ha declarado que el modelo de propiedad del ‌Real Madrid, basado en la ⁠membresía, se mantendrá intacto y que dicha membresía tendrá "un valor real y tangible". Cualquier modificación de los estatutos del club requeriría la aprobación en una asamblea ​general extraordinaria.

El Real Madrid registró unos ingresos de 1.190 millones de euros en la temporada 2024-25 y, según Forbes, está valorado en 6.750 millones de dólares, la cifra más alta del fútbol mundial.

(Reporte adicional de David Latona; edición de Jacqueline Wong y Sonali Paul. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)