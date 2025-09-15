Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Flamengo y el Pincha se miden el jueves 18 de septiembre por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio el Maracanã.
Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto)
Horario Flamengo y Estudiantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas