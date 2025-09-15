Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Flamengo y el Pincha se miden el jueves 18 de septiembre por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio el Maracanã.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto) Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)

: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)

: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)

: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)

: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)

: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo) Fase de Grupos : Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)

: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo) Octavos de Final : Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)

: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto) Octavos de Final: Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto)

Horario Flamengo y Estudiantes, según país