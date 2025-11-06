Sorpresa y cambio histórico de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA crea un nuevo premio en la historia del fútbol.

La FIFA tomó una decisión inesperada a un mes del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Estados Unidos. La entidad que rige el fútbol a nivel global, liderada por Gianni Infantino, confirmó que a partir de ahora empezará a entregar el nuevo Premio FIFA de la Paz: El Fútbol Une al Mundo.

Se trata nada menos que de una distinción anual para reconocer a personas y organizaciones que promueven la unión y la convivencia a través del deporte. Es básicamente para homenajear a aquellos que utilicen el fútbol como herramienta de paz, inclusión y cohesión social, y que contribuyan activamente a poner fin a conflictos o que fortalezcan los lazos entre comunidades mediante el deporte más popular del planeta. También reflejará los "valores de solidaridad, respeto y unidad" que promueve la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

Infantino detalló de qué se trata el nuevo Premio FIFA de la Paz: El fútbol Une al Mundo

Al respecto de esta flamante estatuilla, el mandamás ítalo-suizo de 55 años aseveró que “en un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer la contribución excepcional de quienes trabajan incansablemente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz". Incluso, recalcó que "el fútbol representa la paz y el Premio FIFA de la Paz honrará a quienes brindan esperanza a las futuras generaciones”.

La entidad en general destacó que este galardón “representa la voz de más de cinco mil millones de aficionados en todo el planeta”. Y concluyó que el fútbol continúa siendo “un lenguaje universal capaz de conectar culturas y tender puentes donde antes hubo diferencias”.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.

