Última hora: nuevo clasificado al Mundial 2026 de la FIFA

Impacto en la FIFA por el nuevo clasificado de última hora para el Mundial 2026

Este jueves 9 de octubre del 2025, una nueva Selección alcanzó la clasificación al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 a través de las Eliminatorias de su Confederación. Luego de que Egipto la consiguiera pocas horas antes, esta vez le tocó el turno a Argelia, que goleó por 3-0 a Somalia en condición de visitante. De esta manera, sacó la ventaja suficiente como para llegar como líder a la útlima fecha sin que su principal perseguidor -Uganda- pueda alcanzarlo en el Grupo G.

De esta manera, el elenco argelino volverá a disputar una Copa del Mundo de la FIFA después de doce años, ya que la última que presenció fue la de Brasil 2014, donde llegaron a octavos de final por primera vez en la historia cayendo ante Alemania por 2 a 1. Con el resultado obtenido fuera de casa se sumó a Marruecos, Túnez y Egipto, quienes ya lograron el boleto para el certamen por quedar como primeros en su zona. Los segundos, como es el caso de los ugandeses, la tendrán más complicada para jugarlo.

Argelia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Con un doblete de Mohamed El Amime Amoura y otro tanto de Riyad Mahrez, el seleccionado africano se aseguró una plaza en la competencia y condenó a Uganda -que también ganó- a esperar a la última fecha para saber si disputará la segunda ronda para luego buscar un lugar en el Repechaje. De la fase siguiente participarán los cuatro mejores de cada grupo -9 zonas en total- que disputarán los playoffs de los que saldrá un ganador que luego se cruzará con las selecciones de otras confederaciones.

Argelia goleó a Somalia y se clasificó al Mundial 2026

Hasta el momento, quienes ocupan esos puestos son Gabón, Madagascar, Burkina Faso y Camerún; mientras que los grupos que quedan por definirse son liderados por Senegal (B), Benín (C), Cabo Verde (D), Costa de Marfil (F) y Ghana (I). La última fecha de la primera fase de eliminatorias se desarrollará entre el domingo 12 y el martes 14 de octubre.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF). Argelia (CAF).

Cuándo se juega el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su final el 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores. Serán 48 equipos que conformarán 12 grupos de 4 de los que clasificarán los dos mejores primeros de cada uno sumados a los ocho mejores terceros para jugar desde 16avos de final en adelante.