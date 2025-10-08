Sorpresa en la FIFA: el nuevo clasificado para jugar el Mundial 2026 y el equipo que quedó a un paso

Sorpresa en la FIFA: el nuevo clasificado al Mundial 2026

Este jueves 8 de octubre se llevó a cabo una nueva fecha de Eliminatorias de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el cual sumó un nuevo clasificado. El torneo organizado por la FIFA que preside Gianni Infantino ya cuenta con 19 selecciones de las cuales 3 son los tres dueños de las mencionadas sedes. Durante la jornada se dieron algunos resultados que otorgaron una plaza más y otro seleccionado quedó sólo a un paso de lograrlo.

Egipto volverá a una Copa del Mundo de la mano de Mohamed Salah después de la goleada por 3 a 0 contra Yibuti, la cual le alcanzó para superar por 5 unidades a Burkina Faso y asegurarse el primer puesto, Cabe destacar que en el clasificatorio africano sólo se meterán en el torneo los primeros de cada grupo. Esto dejó muy cerca a otro equipo que, si bien ganó, no alcanzó el objetivo y dependerá de lo que suceda en la última jornada.

Egipto clasificó al Mundial 2026

Egipto clasificado al Mundial, Ghana a un paso

El mencionado es Ghana, que venció por 5 a 0 a República Centroafricana y quedó con 22 puntos como único líder con 3 unidades de diferencia sobre Madagascar. Claro que, la diferencia de gol que poseen los ghaneses es de +16 contra +8 del mencionado rival. Por ende, debería perder por un abultado resultado contra Comoras para quedar eliminado y Madagascar ganar su último compromiso visitando a Mali.

Por otro lado, Cabo Verde -que venía de ganarle a Camerún la fecha anterior en un partido histórico- empató 3 a 3 en un partido para el infarto contra Libia 3-3 quedando muy cerca de meterse en el Mundial después de que le anulen un gol por posición adelantada, pero todo se definirá en la próxima fecha cuando enfrente a Eswatini, que sólo suma 3 puntos. Si gana se asegurará su presencia por primera vez en la historia en una Copa del Mundo. De esta manera, todavía resta una gran cantidad de equipos para clasificarse al torneo que tendrá un nuevo formato el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF).

Cuándo se juega el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores. Serán 48 equipos que conformarán 12 grupos de 4 de los que clasificarán los dos mejores primeros de cada uno sumados a los ocho mejores terceros para jugar desde 16avos de final en adelante.