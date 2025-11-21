La segunda edición de la "FIFA Series" se amplía en 2026 y contará con una edición femenina

FOTO ARCHIVO-El logotipo de la FIFA se ve en Zúrich.

ters) -La segunda edición de la "FIFA Series" de torneos bienales principalmente para naciones de menor rango y con pocos recursos financieros se ampliará en 2026 y tendrá una edición femenina, dijo el viernes la entidad.

Aunque algunos partidos de la primera serie de 24 naciones en 2024 contaron con escasa asistencia, otros despertaron un gran interés entre los aficionados, con más de 85.000 espectadores en la final del torneo de Egipto ante Croacia en El Cairo.

La FIFA anunció que los países anfitriones de la serie masculina de 2026 serán Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, y que la lista definitiva de participantes se dará a conocer a principios de año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La serie femenina debutará en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

El objetivo es beneficiar a las selecciones que carecen de oportunidades de jugar contra quipos de otros continentes, y la FIFA contribuirá a pagar los gastos de viaje, alojamiento y otros aspectos logísticos.

"La FIFA Series busca ofrecer nuevas oportunidades a futbolistas, entrenadores y aficionados, y fomentar la universalidad y diversidad del fútbol a través de partidos competitivos", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Para ilustrar los diversos niveles de interés en la serie, en Sri Lanka en 2024 solo 550 personas acudieron a ver la victoria 4-0 de la República Centroafricana sobre Papúa Nueva Guinea.

Con información de Reuters