Feyenoord despide a entrenador Van Persie pese a terminar temporada en segundo lugar

El club neerlandés Feyenoord destituyó el domingo al entrenador Robin van Persie tras solo una temporada completa al frente del equipo y a pesar de haber terminado segundo en la clasificación de la Eredivisie.
El exdelantero del Arsenal y del Manchester United, de 42 años, fue despedido a pesar de que tenía una temporada más de contrato.
"Robin van Persie lo ha dado todo por el club durante el último año y medio. Sin duda, merece reconocimiento por haber culminado una temporada difícil con un segundo puesto, esto nos aseguró la clasificación para la Liga de Campeones, algo fundamental", dijo el director técnico general del club, Devy Rigaux.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Realizamos un exhaustivo análisis interno, en él tuvimos en cuenta, entre otras cosas, la evolución del estilo de juego y la tendencia a la baja en cuanto al total de puntos, tanto en Europa como en la Eredivisie. La conclusión fue que es mejor comenzar la próxima temporada con un nuevo entrenador", agregó.
El futuro de Van Persie en el club donde comenzó su carrera como jugador había estado en peligro desde el nombramiento de Rigaux y del nuevo director general, Robert Eenhoorn, hace dos semanas. Rigaux advirtió que revisarían el trabajo de Van Persie.
El Feyenoord terminó 19 puntos por detrás del campeón, el PSV Eindhoven, y mostró inconsistencia a lo largo de la temporada.
Van Persie fue criticado por sus enfrentamientos con los jugadores y sus constantes cambios en el equipo, en medio de informes que apuntaban a que tenía un estilo de gestión caótico.
Con información de Reuters