Feyenoord despide a entrenador Van Persie pese a terminar temporada en segundo lugar

​El club neerlandés Feyenoord destituyó el domingo al entrenador Robin van Persie ‌tras solo una ‌temporada completa al frente del equipo y a pesar de haber terminado segundo en la clasificación de la Eredivisie.

El exdelantero del Arsenal y del Manchester United, de 42 años, fue despedido a pesar de que ​tenía una ⁠temporada más de contrato.

"Robin van Persie lo ‌ha dado todo por el ⁠club durante el último ⁠año y medio. Sin duda, merece reconocimiento por haber culminado una temporada difícil con un ⁠segundo puesto, esto nos aseguró la ​clasificación para la Liga de ‌Campeones, algo fundamental", dijo ‌el director técnico general del club, Devy ⁠Rigaux.

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"Realizamos un exhaustivo análisis interno, en él tuvimos en cuenta, entre otras cosas, la evolución del estilo de juego y ​la ‌tendencia a la baja en cuanto al total de puntos, tanto en Europa como en la Eredivisie. La conclusión fue que es mejor comenzar ⁠la próxima temporada con un nuevo entrenador", agregó.

El futuro de Van Persie en el club donde comenzó su carrera como jugador había estado en peligro desde el nombramiento de Rigaux y del nuevo director general, Robert Eenhoorn, ‌hace dos semanas. Rigaux advirtió que revisarían el trabajo de Van Persie.

El Feyenoord terminó 19 puntos por detrás del campeón, el PSV Eindhoven, y mostró inconsistencia a lo largo de ‌la temporada.

Van Persie fue criticado por sus enfrentamientos con los jugadores y sus constantes cambios ‌en el ⁠equipo, en medio de informes que apuntaban a que tenía un ​estilo de gestión caótico.

Con información de Reuters