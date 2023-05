De qué cuadro es Oscar Ruggeri: por quién hincha

Oscar Ruggeri se sinceró sobre el club por el cuál hincha: ¿cuál es?

Oscar Ruggeri es una de las personalidades más destacadas en el fútbol argentino, no sólo por su pasado como futbolista, que incluye el haber ganado el mundial de 1986, sino por su presente como panelista y sus explosivas y constantes declaraciones.

Uno de sus mayores momentos de tensión fue cuando, como jugador de Boca Juniors, decidió abandonar el club junto a Ricardo Gareca para pasar a River Plate. A partir de ese momento su vida cambió para siempre, pero muchas veces quedó la duda del club por el cuál él sigue teniendo preferencias hasta el día de hoy.

¿De qué cuadro es Ruggeri?

Durante una charla en el programa en el que participa, F90 (ESPN), Sebastián Vignolo le preguntó: "¿De qué equipo eras hincha?". Ruggeri respondió: "Cuando era pequeño, era hincha de Boca". Sin embargo, con el paso de los años, perdió su fanatismo y, en la actualidad, entre los dos clubes más grandes de Argentina, tiene su favorito. "Cuando me convertí en profesional, mi pasión se centraba en la camiseta que llevaba puesta y no me importaba nada más. Como hincha, hoy en día veo a River, San Lorenzo, Lanús... No veo a Boca como hincha, nada, absolutamente nada. Yo quiero que River gane".

A pesar de que han pasado 26 años desde ese traspaso, aún se sigue hablando del tema. "Cuando me fui de Boca a River, en aquel momento no había problemas de ningún tipo, comparados con todos los que había tenido. Yo creía que estaba ingresando a un equipo europeo", aseguró hace un tiempo. Y ahora, el debate se ha vuelto a abrir. El Cabezón recordó esos tiempos y remarcó la importancia que tuvo el club de Núñez en su carrera.

La salida de Ruggeri y Gareca de Boca a River

El pase de Ruggeri y Gareca a River fue uno de los más polémicos en el fútbol argentino.

Oscar Ruggeri hizo su debut en Boca en 1980 y defendió los colores del club hasta 1985. En ese momento, decidió continuar su carrera en otro equipo y cambió de vereda. Fue entonces que Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca protagonizaron uno de los traspasos más polémicos en la historia del fútbol argentino al pasar directamente de Boca a River. El movimiento generó gran revuelo debido a la crisis económica que atravesaba el club de La Ribera y a las dificultades para liberar los contratos de los jugadores. A pesar de las críticas y acusaciones de traición, Ruggeri y Gareca defendieron su decisión y recordaron las circunstancias difíciles en las que se encontraban en aquel entonces.

En medio de retrasos en los pagos y una situación financiera complicada en Boca, Ruggeri y Gareca se unieron a River en enero de 1985. Aunque enfrentaron fuertes críticas y señalamientos de traidores, los jugadores resaltaron que su salida no fue impulsada por un deseo de ir a River, sino más bien por las dificultades que atravesaban en Boca. A pesar de las repercusiones negativas, Ruggeri y Gareca siempre defendieron su elección y recordaron los desafíos que enfrentaron durante ese periodo.