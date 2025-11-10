Norris, claro favorito al título de F1, salvo giro de última hora

Gran Premio de Sao Paulo: Lando Norris de McLaren celebra en el podio

nov (Reuters) -Lando Norris no tiene que ganar otra carrera esta temporada, aunque el piloto de McLaren no lo vea así, para convertirse en campeón de Fórmula Uno.

Tras el fin de semana en Sao Paulo, las cuentas son claras: Norris tiene el título en sus manos y es el favorito para suceder a Lewis Hamilton, siete veces ganador del título, como el nuevo de una serie de campeones del mundo británicos.

Norris aventaja en 24 puntos a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, cuya candidatura al título se ha venido abajo rápidamente, a falta de tres grandes premios (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) y un sprint el sábado.

Incluso si Piastri consiguiera el máximo de puntos, Norris seguiría siendo el campeón cuando ondee la bandera a cuadros bajo los focos de Yas Marina el 7 de diciembre si se proclamara subcampeón en todas las ocasiones.

Sin embargo, las posibilidades de que eso ocurra son escasas.

Aunque los campeones de constructores han logrado siete dobletes en lo que va de temporada, el último fue en Hungría en agosto, y Piastri no ha subido al podio en sus últimas cinco carreras.

Hasta México el mes pasado, Norris llevaba cinco carreras seguidas sin ganar.

Piastri tenía 34 puntos de ventaja sobre Norris después de Zandvoort y los perdió todos en las cinco siguientes. Max Verstappen, de Red Bull, estaba a 104 puntos de Piastri en ese momento y ahora está a 25 del australiano.

El tetracampeón del mundo, junto con la pareja de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell, y los Ferrari de Charles Leclerc y Hamilton, aún podrían jugar un papel importante en el desenlace del título, arrebatando victorias y podios a la pareja de McLaren.

Norris, de 25 años, se preocupará menos de eso que Piastri, que necesita ganar a lo grande y se está quedando sin tiempo para darle la vuelta a la situación.

La sorprendente caída en picada del australiano ha sido estrepitosa, pero siempre hay esperanza. Una sola no-puntuación de Norris -y el líder ya lleva dos en 21 carreras- podría devolver al australiano a los puestos de cabeza.

Norris, que ha afirmado que no cree en los impulsos, reconoció que todavía pueden pasar muchas cosas y rechazó la idea de que su doble éxito en Brasil (en el sprint y en la carrera principal) es un punto de inflexión.

"Aún queda mucho camino por recorrer. Así que no tiene sentido alegrarse o emocionarse demasiado todavía", dijo a periodistas.

La próxima carrera es Las Vegas, y McLaren ha restado importancia a las expectativas.

"Creo que fue nuestra peor carrera el año pasado. Así que no estoy ansioso de que llegue", dijo Norris. "Sabemos que Mercedes fue increíblemente fuerte allí el año pasado, así como Red Bull y Ferrari. Creo que éramos los últimos de esos cuatro".

"Obviamente, hemos mejorado muchas cosas este año, así que no voy a ser demasiado negativo. Creo que hay mucho que esperar. Sabemos que Abu Dabi y Qatar son citas que nos hacen mucha ilusión".

Con información de Reuters