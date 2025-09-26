Hamilton se retira de un test de neumáticos de F1 para estar con su perro enfermo

Imagen de archivo del piloto británico Lewis Hamilton con su bulldog Roscoe durante el Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Silverstone, Reino Unido.

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton se retiró de una prueba de neumáticos de Fórmula Uno con Pirelli para estar con su bulldog Roscoe, que se encuentra en coma.

La escudería italiana confirmó que el siete veces campeón del mundo de F1 no participará en la prueba del viernes en el circuito italiano de Mugello, y que el reserva chino Zhou Guanyu ocuparía el lugar del británico.

Hamilton también proporcionó una actualización sobre la salud de Roscoe en Instagram.

"Roscoe cogió neumonía de nuevo y está luchando por respirar", escribió. "Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían chequeos y durante el proceso su corazón se detuvo".

"Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarle. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo", agregó.

La mascota de 12 años, vegana como su dueño, acompañó a Hamilton durante sus temporadas de títulos con Mercedes -asistiendo a las carreras con su propio pase de paddock y viajando en jet privado- y tiene 1,3 millones de seguidores propios en Instagram.

Hamilton habló en mayo de su ansiedad por la salud de su perro y cuánto tiempo podría quedarle.

Con información de Reuters