F1 detalla cambios en potencia eléctrica de motores para 2027 y 2028

El organismo rector de la Fórmula 1 anunció el miércoles un acuerdo sobre un paquete de modificaciones normativas destinadas a reducir la potencia eléctrica de los motores de los monoplazas en 2027 y 2028.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) declaró que la actual proporción de 53-47 entre el motor de combustión y la potencia eléctrica pasaría a ser de 58-42 en 2027 y de 60-40 al año siguiente.
Habrá un aumento del caudal de combustible del 5% en 2027 y del 13% en 2028, y la potencia máxima del motor de combustión interna pasará de 400 kW a 420 kW y, posteriormente, a 450 kW.
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Los cambios tienen como objetivo permitir una menor gestión de la energía, tras las numerosas quejas de los pilotos a principios de esta temporada de que las carreras se habían vuelto más artificiales y también más peligrosas.
La FIA afirmó que los cambios, que se someterán a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor el 23 de junio, han sido acordados por los equipos, los fabricantes de unidades de potencia y la F1, propiedad de Liberty Media.
"La F1 siempre ha evolucionado para afrontar nuevos retos y aprovechar nuevas oportunidades", afirmó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.
"Estos cambios propuestos reflejan el trabajo colaborativo que se está llevando a cabo en todo el deporte para garantizar que el reglamento siga favoreciendo unas carreras emocionantes, la innovación tecnológica y la sostenibilidad a largo plazo".
Con información de Reuters