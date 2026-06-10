F1 detalla cambios en potencia eléctrica de motores para 2027 y 2028

Gran Premio de Mónaco

El ​organismo rector de la Fórmula 1 anunció el miércoles un acuerdo ‌sobre un paquete ‌de modificaciones normativas destinadas a reducir la potencia eléctrica de los motores de los monoplazas en 2027 y 2028.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) declaró que la actual proporción de 53-47 entre ​el motor ⁠de combustión y la potencia eléctrica ‌pasaría a ser de 58-42 ⁠en 2027 y de ⁠60-40 al año siguiente.

Habrá un aumento del caudal de combustible del 5% en 2027 ⁠y del 13% en 2028, y ​la potencia máxima del ‌motor de combustión interna ‌pasará de 400 kW a 420 ⁠kW y, posteriormente, a 450 kW.

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Los cambios tienen como objetivo permitir una menor gestión de la energía, tras ​las ‌numerosas quejas de los pilotos a principios de esta temporada de que las carreras se habían vuelto más artificiales y también más ⁠peligrosas.

La FIA afirmó que los cambios, que se someterán a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor el 23 de junio, han sido acordados por los equipos, los fabricantes de unidades de ‌potencia y la F1, propiedad de Liberty Media.

"La F1 siempre ha evolucionado para afrontar nuevos retos y aprovechar nuevas oportunidades", afirmó el presidente de la FIA, Mohammed ‌Ben Sulayem.

"Estos cambios propuestos reflejan el trabajo colaborativo que se está llevando a cabo ‌en todo ⁠el deporte para garantizar que el reglamento siga favoreciendo unas ​carreras emocionantes, la innovación tecnológica y la sostenibilidad a largo plazo".

Con información de Reuters