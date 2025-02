Ancelotti se prepara para otra "pesadilla" contra el City de Guardiola

Fútbol Fútbol - Liga de Campeones - Real Madrid

El entrenador Carlo Ancelotti afirmó que el Manchester City era el peor rival posible que le podía tocar al Real Madrid en la eliminatoria de la Liga de Campeones y calificó de pesadilla el proceso de preparación para el enfrentamiento.

Mientras se prepara para otra contienda de alto riesgo en el Etihad Stadium el martes, cuando los ganadores de los tres últimos títulos se enfrenten por cuarta temporada consecutiva en la fase eliminatoria, Ancelotti cree que el Real Madrid contra el City se ha convertido en la mayor rivalidad del continente europeo.

"Parece un Clásico porque hace muchos años que jugamos en esta competición", dijo Ancelotti en rueda de prensa el lunes.

"Va a ser un partido entretenido e igualado, como los demás. Es muy difícil prever lo que va a pasar porque dependerá de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad. Son partidos de un nivel tan alto que hay que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo".

"El equipo que se clasifique tiene la posibilidad de llegar muy lejos en la competición, como ha pasado otros años".

Ancelotti habla desde la experiencia, ya que su equipo ganó el título en 2022 y el año pasado tras eliminar al City, que alcanzó la final en 2021 antes de alzarse finalmente con su primera corona europea en 2023.

Ancelotti descartó la idea de que su equipo se enfrentaría a un rival debilitado en comparación con los años anteriores, en un momento en que el City ocupa el quinto puesto en la Premier League, a 15 puntos del líder (el Liverpool), y calificó a Pep Guardiola como el mejor entrenador del mundo.

El Real Madrid y el City no pasaron automáticamente a octavos de final como uno de los ocho mejores equipos en el nuevo formato de la Liga de Campeones y se enfrentarán en una eliminatoria a doble partido en la que uno de los principales aspirantes al título quedará eliminado antes de tiempo.

"Jugar contra ellos siempre es un dolor de cabeza", dijo Ancelotti.

"Me parece un entrenador que siempre ha intentado meter algo nuevo en sus equipos y ha aportado mucho al fútbol (...). Ha sido y es un innovador del fútbol. Le tengo un montón de respeto porque es uno de los mejores, si no el mejor. Cada vez que nos hemos enfrentado es una pesadilla preparar los partidos porque siempre tiene ideas que te hacen pensar".

"Tuvo un periodo difícil por las lesiones, pero en los últimos partidos he visto un buen equipo, muy competitivo como siempre. No puedo pensar que no es fuerte. Tiene jugadores fantásticos y un entrenador fantástico".

Con información de Reuters